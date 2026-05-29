Bürgern helfen: Mit Smartphone-App Hinweise an zuständige Stellen weitergeben

Die kostenlose App 'Du bist Dein Ort' soll Bürgern helfen, Hinweise schnell an die zuständigen Stellen weiterzugeben. Nutzer fotografieren den Mangel vor Ort, ergänzen eine kurze Beschreibung und senden die Meldung ab. Die Meldung erfolgt anonym, und der Standort wird automatisch per GPS erfasst, damit die zuständigen Stellen die Informationen schneller erhalten. Die App lässt sich nicht nur für Schadensmeldungen, sondern auch für Informationen zu Veranstaltungen, Baustellen, Umfragen oder wichtigen Hinweisen nutzen. Teilweise können auch geplante Baugebiete oder Straßensanierungen auf Karten dargestellt werden.

Die kostenlose App 'Du bist Dein Ort' soll Bürgern helfen, Hinweise schnell an die zuständigen Stellen weiterzugeben. Nutzer fotografieren den Mangel vor Ort, ergänzen eine kurze Beschreibung und senden die Meldung ab.

Die Meldung erfolgt anonym, und der Standort wird automatisch per GPS erfasst, damit die zuständigen Stellen die Informationen schneller erhalten. Die App lässt sich nicht nur für Schadensmeldungen, sondern auch für Informationen zu Veranstaltungen, Baustellen, Umfragen oder wichtigen Hinweisen nutzen. Teilweise können auch geplante Baugebiete oder Straßensanierungen auf Karten dargestellt werden





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