Die Stiftung Potsdamer Bürgerstiftung sammelt Weihnachtsdekoration bis Mitte Dezember. Der Erlös des Sinterklaas-Fests im Holländischen Viertel fließt in Kultur, Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt in Potsdam.

Die Potsdamer Bürgerstiftung startet eine Spendenaktion für gut erhaltenen Weihnachtsschmuck. Die gemeinnützige Organisation nutzt die eingegangenen Spenden, um ihre langjährige Arbeit für Kultur, Klimaschutz und den sozialen Zusammenhalt in Potsdam finanziell zu unterstützen.

Dabei spielt die Tradition des Sinterklaas-Festes im Holländischen Viertel eine zentrale Rolle. Hier werden die gesammelten Dekorationen direkt an die Öffentlichkeit verkauft. Der Erlös aus diesen Verkäufen fließt vollständig in die gemeinnützigen Projekte der Stiftung, die seit 15 Jahren im Raum Potsdam aktiv ist.

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Woher kommen die Spenden und was fördert die Stiftung?

Die Potsdamer Bürgerstiftung ist seit einem Quartsjahrhundert im Einsatz für die Stadtentwicklung. Die gesammelten Objekte dienen nicht nur der Dekoration, sondern sind ein wesentlicher Baustein für die Finanzierung ihrer Kernziele. Dazu gehören der Schutz des Klimas, die Unterstützung kultureller Veranstaltungen sowie die Förderung von Teilhabe und Zusammenhalt in der Bevölkerung. Der Verkauf findet am 12. und 13. Dezember auf dem Sinterklaas-Fest statt.

Konkrete Termine und Ablauf des Verkaufs im Holländischen Viertel

Die Öffentlichkeit hat an zwei Tagen die Möglichkeit, die gesammelten Stücke zu erwerben. Das Sinterklaas-Fest öffnet am Samstag, 12. Dezember, seine Tore von 11 Uhr bis 19 Uhr. Am darauffolgenden Sonntag, 13. Dezember, endet die Veranstaltung bereits um 18 Uhr. Neben dem Verkauf von Weihnachtsschmuck präsentieren niederländische und einheimische Händler kulinarische Spezialitäten und traditionelles Handwerk, was das Fest zu einem breiten kulturellen Ereignis macht.

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Anmeldung zur Abgabe der Dekoration vor Ort in Potsdam

Bürger, die ihren alten, aber gut erhaltenen Weihnachtsschmuck spenden möchten, müssen sich vorab anmelden. Die Kontaktaufnahme erfolgt entweder per E-Mail an info@potsdamer-buergerstiftung.org oder telefonisch unter der Nummer 0331 23180300. Diese Voranmeldung ist erforderlich, um die Abwicklung im Büro der Stiftung zu organisieren und die Mengen zu planen.

Adressdetails und Öffnungszeiten für die Spendenannahme

Die Abgabe der gespendeten Gegenstände ist werktags möglich. Das Büro der Bürgerstiftung nimmt Spenden von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 15 Uhr entgegen. Der Sitz der Stiftung befindet sich im Langen Stall des KreativQuartiers Potsdam. Die genaue Anschrift lautet Neue Plantage 6 im Raum 229. Interessierte sollten die genannten Kontaktdaten nutzen, um eine Übergabe zu vereinbaren.