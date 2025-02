Bürokratie und Tempo: Kritik an der Beschaffung in der deutschen Rüstungsindustrie

Stefan Thumann, ein junger Unternehmer, kritisiert die bürokratische Beschaffungspraxis der Bundeswehr und EU-Projekte. Er fordert mehr Einsatzbereitschaft für agile Startups und ein aktives Handeln auf Seiten der Finanzgeber in der Verteidigungsindustrie.

Stefan Thumann, ein junger Unternehmer aus Niederbayern, kritisiert die Beschaffungs bürokratie der Bundeswehr und EU-Projekte scharf. Laut Thumann haben seit Jahrzehnten immer nur die gleichen vier oder fünf Rüstungsunternehmen Zugang zu den deutschen Rüstungsprojekten. Nur diese etablierten Anbieter verfügen über die riesigen Mitarbeiterstabes, die sich mit der komplexen deutschen und europäischen Bürokratie auskennen.

Das führt nicht nur zu hohen Kosten und langwierigen Verfahren, so Thumann, sondern schließt junge, agile Unternehmen wie sein eigenes Donaustahl oft bei der Beschaffung aus. Ein kleines Startup wie das seine habe weder das Geld noch das Personal, um telefonbuchdicke Ausschreibungsunterlagen zu bearbeiten und dann noch bei Entwicklungskosten in Vorleistung zu gehen. Thumann berichtet, dass seine Firma vor allem die Ukraine mit Drohnentechnologie beliefert, während es kaum Kontakte zur Bundeswehr gibt. Andere Firmengründer aus dem Verteidigungssektor berichten von ähnlichen Erfahrungen, wenn auch selten so deutlich und öffentlich wie Thumann.Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), räumt ein, dass die Bundeswehr und die traditionellen Rüstungsfirmen in den letzten Jahren zu langsam und zu bürokratisch agiert haben. Leibinger verweist auf Israel und die USA, wo die Förderung von Hightech-Startups Priorität genießt. Die hiesige Militärbürokratie müsse anerkennen, dass es auch in Deutschland junge, schnelle Unternehmen gibt, die ganz anders arbeiten als klassische Rüstungskonzerne. Uwe Horstmann, Mitgründer der Risikokapitalfirma Project A, einem der wichtigsten deutschen Investoren für Verteidigungs-Startups, betont, dass es eine Gefahr für Deutschland bedeutet, die Potentiale dieser jungen Unternehmen nicht zu nutzen. Obwohl es noch immer an Tempo fehle, hat sich die gesellschaftliche Haltung zu Militärthemen in den letzten Jahren positiv verändert. BDI-Präsident Leibinger: „Es gibt in der Bevölkerung inzwischen die Bereitschaft zu akzeptieren, dass wir Verteidigung brauchen.“ Gleichzeitig betont er, dass diese passive Bereitschaft in der Industrie und vor allem auf der Finanzseite durch aktives Handeln fortgesetzt werden muss. Der BDI und auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) kritisieren seit langem, dass sich viele Banken und andere Geldgeber scheuen, Unternehmen aus dem Verteidigungssektor zu finanzieren. Dahinter stehe die Sorge, mit den Nachhaltigkeitskriterien zum Beispiel der EU in Konflikt zu kommen. Wolfram Hatz, Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), betont, dass solche Zweifel völlig aus der Zeit gefallen sind. Es brauche ein neues Bewusstsein für den hohen Wert der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Die bayerische Rüstungsindustrie ist zuversichtlich, dass sich angesichts der zunehmenden weltpolitischen Bedrohungslage auch das Tempo bei der Bundeswehr beschleunigt. In Bayern sind in der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie rund 45.000 Menschen beschäftigt – Tendenz steigend. Zu den Branchengrößen zählen Airbus, Diehl und KNDS, aber auch rasant wachsende Start-ups wie





