Bus- und Bahnfahrer streiken: Berlin im öffentlichen Nahverkehr chaos

Hunderte Menschen reisen am Montagmorgen trotz des Streiks von Bus- und Bahnfahrern in Berlin. Viele Fahrgäste sind auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen und nutzen die wenigen noch fahrenden Busse und Züge.

Hunderte Menschen reisen von A nach B, hetzen zur S- Bahn , manche mit Rollkoffer im Schlepptau, andere halten mit der einen Hand das Kind fest, in der anderen dessen bunten Schulrucksack. Es könnte ein ganz normaler Montagmorgen sein, wenn nicht die Verdi s in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln streikt. Im Streit um höhere Löhne hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Landesunternehmens zum zweiten Mal dazu aufgerufen, 24 Stunden lang die Arbeit niederzulegen.

Aber das gilt nicht für alle Bus- und Bahnfahrer. Unsere Reporterin war mit einem Bus unterwegs, der trotzdem fuhr.Kilian nutzt einen der noch fahrenden Busse. Ihm macht der Streik nicht allzu viel aus. „Bis jetzt sehe ich es entspannt. Zur Not nehm ich ein Taxi“, so der Mann, der mit dem Zug zwischen Oberursel und Berlin pendelt. Auch andere Fahrgäste der BVG bleiben gelassen oder sie sind nicht betroffen. So wie Saziye Köse. Die 57-Jährige ist mit Rollator im Bus unterwegs.Nicht jeder nutzt die BVG-App, in der vor dem Streik gewarnt wird. Nancy und ihr sechsjähriger Sohn zum Beispiel vertrauen lieber auf Google Maps. Das hat ihnen an diesem Montagmorgen wider Erwarten nicht zum Vor-, sondern zum Nachteil gereicht: „Die Busse wurden nicht richtig angezeigt“, sagt die 25-Jährige. Die Taxikosten von zehn Euro kann oder möchte Nancy nicht aufbringen. Die junge Frau wirkt genervt. Aus ihrer Sicht ist der Streik reine Strategie der Beschäftigten. „Ich find’s blöd, dass es die trifft, die nichts mit der Entscheidung über das Gehalt zu tun haben“, meint Jessica Achenbach, die ebenfalls am Südkreuz auf den 106er wartet. Normalerweise brauche sie 15 Minuten, an diesem Tag dauert es eine halbe Stunde bis zu ihrem Ziel. Dass der 106er trotz des Streiks trotzdem fährt, wusste sie nicht sicher. „Erfahrungswerte“ seien das gewesen. Ähnlich geht es Jörg Hackenberger, vor dessen Haustür sich eine Bushaltestelle befindet. Der Mann weiß daher auch ohne App und Co. Bescheid, wann seine Busse fahren.Endlich kommt der 106er. Fahrgäste steigen ein, Kinderwagen werden platziert, Rollatoren zusammengeklappt. Es ist eng im Bus. Michael Feitel hat zum Glück noch einen Platz ergattern können, viele andere Fahrgäste müssen stehen.Feitel ist auf dem Weg zum Arzt. Er will sich im Virchow-Klinikum, das auf der Strecke liegt, behandeln lassen. Der 69-Jährige ist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Für einen üblicherweise zehnminütigen Fahrtweg braucht er an diesem Montagmorgen 15 Minuten länger. Michael Feitel ist gegen den Streik. „Wenn die Löhne steigen, steigen auch die Preise wieder“, meint der Mann. Giulia Murgia muss zur Schule. Sie sitzt ebenfalls im 106er. Die 26-Jährige kommt aus Italien und findet den Streik in Deutschland in Ordnung. In ihrem Heimatland funktioniere nichts. Doch auch in Deutschland hat der Bus an diesem Tag acht Minuten Verspätung – wegen des Streiks und obwohl er von einem Subunternehmen betrieben wird. Der Busfahrer ärgert sich über die vielen Autofahrer an diesem Montagmorgen. „Das hier müsste alles frei gehalten werden“, meint er an einer Stelle, wo er gern einscheren würde. „Der ist gehirnamputiert“, schimpft er über einen Autofahrer, der die Zufahrt blockiert.Der Busfahrer ist mitten in der Nacht aufgestanden und 2,5 Stunden zu Fuß bis zum Betriebshof gelaufen. Die Schicht beginnt um 4.55 Uhr. 12.744 Schritte ist er gelaufen, das zeigt er stolz auf seinem Smartphone. Die Taxikosten in Höhe von 35 Euro konnte oder wollte er nicht aufbringen. Der Busfahrer regt sich auf – über all die „Bauern aus Potsdam“ hier auf der Seestraße in Wedding





