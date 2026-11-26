Schwerer Verkehrsunfall in Salzburg: Reisebus kollidiert mit Lkw. Mehrere Verletzte nach winterlichem Wintereinbruch in Österreich.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Österreich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen. Die Kollision ereignete sich in der Nähe von Lamprechtshausen im Bundesland Salzburg. Das Rote Kreuz bestätigte diesen Vorfall der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zuvor auch die Nachrichtenagentur APA berichtet hatte. Die Unfallstelle befand sich unter winterlichen Straßenverhältnissen, die zu der Kollision beitrugen.

Details zum Unfallhergang und Beteiligte

Es handelte sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen Reisebus. Ein Foto der APA zeigte den Unfallort mit einem Bus, der die Firmenaufschrift eines Reiseunternehmens aus Passau trug. Vorläufig machten weder die Rettungsorganisation noch die Polizei Angaben zur Herkunft der Reisegruppe oder zum genauen Grad der Verletzungen. Ein Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens in Passau antwortete der dpa zunächst nicht auf Rückfragen. Die Polizei und das Rote Kreuz hielten die Informationen zunächst zurück, um genaue Umstände zu klären.

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Flächendeckende Probleme durch den Wintereinbruch

Der plötzliche Wintereinbruch führte in vielen Teilen von Österreich zu erheblichem Verkehrschaos. Zahlreiche Unfälle mit Verletzten waren die direkte Folge der extremen Witterung. Im oberösterreichischen Neumarkt im Mühlkreis starb der Fahrer eines litauischen Lastwagens. Er kollidierte mit einer Tunnelwand, wobei ein Ventilator auf das Fahrzeug herunterfiel. Dieser tragische Vorfall突显 die dangers der glatten Straßen.

Auswirkungen auf Wien und Oberösterreich

Die österreichische Hauptstadt Wien litt ebenfalls stark unter den winterlichen Straßenverhältnissen. Die Wiener Außenringautobahn A21 war für mehrere Stunden gesperrt. Immer wieder kam es an anderen Orten zu abschnittsweisen Autobahnsperrungen, wie APA berichtete. Örtlichen Rettungsdiensten zufolge wurden vier Menschen leicht verletzt. Die Wiener Berufsfeuerwehr berichtete von zahlreichen zusätzlichen Einsätzen, die durch den Schnee verursacht wurden.

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Stromausfälle und Kettenpflicht in den Alpen

Besonders schwer traf es Oberösterreich. Die Feuerwehr rückte den eigenen Angaben zufolge 118 Mal aus. Häufig rutschten Pkw ins Schleudern oder blieben im Schnee stecken. In höheren Lagen gab es teilweise Kettenpflicht. Bei mehreren Unfällen gab es Verletzte. Unter der Schneelast stürzten Bäume und Äste auf Stromleitungen. Am Vormittag waren 8000 Haushalte ohne Strom, am frühen Nachmittag waren es noch 1300.

Situation in Tirol und Bayern

In Tirol war vor allem der Raum Innsbruck und hier die Inntalautobahn A12 betroffen. Es kam immer wieder zu schneebedingten Unfällen und teilweise stundenlangen Staus, wie APA berichtete. Auf der Brennerautobahn A13 blieben immer wieder Lkw hängen. Der Wintereinbruch beim südlichen Nachbarn sorgte zwischenzeitlich auch für Verkehrseinschränkungen im Süden Bayerns. Aufgrund mehrerer Autobahnsperrungen auf österreichischer Seite riet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd dringend davon ab, nicht zwingend erforderliche Fahrten in Richtung Tirol zu unternehmen. Am späten Nachmittag erklärte das Polizeipräsidium, der Verkehrsfluss habe sich allmählich normalisiert.