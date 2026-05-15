Busfahrer attackiert: Video zeigt heftige Szenen am Bahnhof

Ein Busfahrer in einem Linienbus wird plötzlich attackiert, mitten am Zentralen Omnibusbahnhof. Das Video zeigt die heftige Szene, wie ein junger Mann verbal auf den Fahrer losgeht und dann eskaliert, indem er auf den Busfahrer ein schlägt, sogar die schützende Trennscheibe wird zerstört. Ein anderer Mann greift ein und zieht den Angreifer aus dem Bus. Die Polizei ermittelt aktuell gegen beide Beteiligten wegen verschiedener Delikte.

Ein erschütterndes Handyvideo sorgt aktuell in den sozialen Medien für Aufsehen: Es zeigt, wie ein Busfahrer in einem Linienbus plötzlich attackiert wird – mitten am Zentralen Omnibusbahnhof .

Die Szenen sind heftig: Ein junger Mann geht zunächst verbal auf den Fahrer los, dann eskaliert die Situation. Er schlägt auf den Busfahrer ein, sogar die schützende Trennscheibe wird zerstört! Erst ein anderer Mann greift ein und zieht den Angreifer aus dem Bus.. Die beiden Beteiligten – ein 36-jähriger Eritreer (Busfahrer) und ein 19-jähriger Deutscher aus Floß – trafen zunächst am Bahnhof aufeinander.

Schon dort kam es zu einem Streit, der in ein Handgemenge mündete. Die Situation eskalierte ein zweites Mal – diesmal deutlich heftiger. Genau dieser Moment ist auf dem viral gegangenen Video zu sehen. Die Polizei betont: Das kursierende Video zeigt nur einen kurzen Ausschnitt der Ereignisse.

Der komplette Ablauf ist noch unklar. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund, wie in den sozialen Netzwerken teilweise vermutet wird, bestätigt sich derzeit nicht. Vielmehr gehen die Ermittler von einem persönlichen Streit aus.ermittelt aktuell gegen beide Beteiligte wegen verschiedener Delikte. Um den Fall vollständig aufzuklären, werden dringend Zeugen gesucht.

Wer etwas gesehen hat oder weiteres Videomaterial besitzt, soll sich bei der Polizei melden unter der Telefonnummer: 0961/4010in sozialen Medien könnten irreführend sein, da oft wichtige Zusammenhänge fehlen. Deshalb gilt: Nicht vorschnell teilen oder urteilen! Der Fall zeigt einmal mehr: Was im Netz viral geht, ist nicht immer die ganze Wahrheit





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