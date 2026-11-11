Busfahrer trifft auf Kamel: Unfall mit Zafira aus Cirkus King

Ein Linienbus kollidierte in Riedering mit einem flüchtigen Kamel des Zirkus King. Der Vorfall sorgte für Aufsehen und zeigt die Risiken im Circus-Alltag.

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich in Riedering, als der Busfahrer Gabriel mit einem Kamel kollidierte. Das Tier gehörte zum kleinen Familienunternehmen Cirkus King und war während einer Gastspielpause von seinem Gehege entflohen. Der Vorfall geschah, als der Bus der Linie 496 auf die Staatsstraße einfuhr und das Tier plötzlich vor dem Fahrzeug auftauchte.

Unfallhergang und technische Schäden

Gabriel berichtete später, dass er beim Einfahren auf der linken Straßenseite zunächst Kamele und einen unbeaufsichtigten Hund sah. Kurz darauf sprang ein weiteres Kamel hinter einem Anhänger auf die Straße und prallte direkt vor den Bus. Es folgte ein dumpfer Knall, bei dem die Windschutzscheibe brach und der rechte Außenspiegel zerstört wurde. Der Unfallverursacher war eine Zafira, ein 18 Jahre altes mongolisches Steppenkamel, das als Leitstute der fünf Tiere fungiert.

Also read Unfall: Die A3 war in Richtung Arnheim in Höhe Oberhausen nach einem Lkw-Unfall gesperrt

Reaktionen der Beteiligten am Ort

Lugiano Kaiser, der 17-jährige älteste Sohn des Unternehmens, befand sich an der Unfallstelle zusammen mit der Zafira. Im offiziellen Unfallbericht für die Versicherung wird vermerkt, dass das Kamel unbewacht war. Gabriel erklärte am Telefon zur Leitstelle lapidar, er habe ein Kamel angefahren. Die Reaktion seines Kollegen bestand zunächst aus Schweigen, gefolgt von der ungläubigen Nachfrage nach der Bestätigung dieses bizarren Vorfalls.

Advertisement

Tierärztliche Untersuchung und Zustand

Der Zirkusdirektor Artur Kaiser informierte sofort einen Tierarzt, um den Gesundheitszustand des Tiers zu prüfen. Dieser stellte fest, dass Zafira keine Verletzungen hatte. Das Tier fraß unmittelbar nach dem Zusammenprall wieder Möhren, seine bevorzugte Nahrung. Lugiano Kaiser fütterte die Leitstute anschließend mit Karotten und beschrieb sie als echten Dickschädel, was ihn angesichts der Situation erleichterte.

Sicherheit der Insassen und Spitzname

Glücklicherweise wurden weder der Fahrer noch einer der fünf Busgäste bei dem Vorfall verletzt. Gabriel ist nun unter seinen Kollegen als Camel-Man bekannt, ein Spitznamen, der an eine berühmte Figur erinnert. Trotz des Schreckens betonte der Fahrer, dass niemand zu Schaden kam. Der Zirkus gastiert ab dem 18. Dezember mit seinem Weihnachtszirkus in Traunreut.