Bushido muss wegen eines Tumors operiert werden - Anna-Maria Ferchichi

Bushido, er mit dem Rathausnamen Anis Mohamed Ferchichi, muss aufgrund eines Tumors operiert werden. Seine Frau Anna-Maria Ferchichi hat dies in einem Video auf Instagram bekannt gegeben und gezeigt an eine Stelle vor Bushidos linkem Ohr, wo der Tumor sich befindet. Inzwischen gibt es ein Update auf der Plattform: 'Es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück', sagt Anna-Maria Ferchichi. 'Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann'.

Rapper Bushido muss aufgrund einer Erkrankung operiert werden. Laut seiner Frau Anna-Maria Ferchichi ist es ein 'so ein Ding, was geschwollen ist' und befindet sich am linken Ohr des Künstlers.

Sie haben dies während eines MRT-Stichwortes ärztlich geklärt. Ein paar Stunden später gibt es auf Instagram ein Update: 'Es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück', sagt Anna-Maria Ferchichi und führt dann an, dass der Tumor entfernt werden muss. Obwohl es sich um welche Erkrankung es sich genau handelt, sagen die beiden nicht





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bushido Tumor Erkrankung Anna-Maria Ferchichi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido geben exklusive Einblicke in ihre neue LuxusvillaIn einer 849 Quadratmeter großen, schätzungsweise 33 Millionen Euro teuren Villa mit 19 Zimmern lebt seit ein paar Wochen Familie Ferchichi. Und Anna-Maria und Bushido lassen uns jetzt einen Blick in ihr neues Luxus-Zuhause werfen!

Read more »

Trotz Luxus-Villa: Anna-Maria Ferchichi & Bushido verlegen Schäferstündchen ins AutoMit einer ziemlich direkten Frage bringt Frauke Ludowig das Ehepaar Bushido und Anna-Maria Ferchichi jetzt zum Plaudern über intime Details aus ihrer Beziehung. Beim Rundgang durch ihre Luxusvilla wird es plötzlich überraschend persönlich – und die Antworten fallen erstaunlich offen aus.

Read more »

Anna-Maria Ferchichi und Bushido canceln LeihmutterschaftNach acht Kindern ist definitiv Schluss! Das stellen Anna-Maria und Bushido in einer neuen Podcastfolge klar. Sie erzählen, warum sie sich doch dagegen entschieden haben – und dass auch eines der anderen Kinder nicht wirklich happy damit gewesen wäre.

Read more »

'Kalte Füße bekommen': Anna-Maria Ferchichi und Bushido sagen Leihmutterschaft abAnna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido haben sich schweren Herzens von ihrem Traum vom neunten Baby verabschiedet.

Read more »