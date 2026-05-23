Bushido überrascht Anna-Maria mit einem Porsche 911 Turbo S zum Hochzeitstag

Bushido, der Rapper, überraschte seine Frau Anna-Maria Ferchichi mit einem Liebesbeweis auf vier Rädern zum 14. Hochzeitstag. Sie waren 2012, ein Jahr nach dem Kennenlernen, in Berlin verheiratet.

Zum 14. Hochzeitstag zeigte Bushido , dass er nicht kleckert, sondern klotzt. Für seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi gab es eine riesige Überraschung, denn statt Blumen und Pralinen schenkte der Rapper einen Liebesbeweis auf vier Rädern.

Der Tag fing für Anna-Maria mit vielen Fragezeichen an. Bushido hielt es mysteriös, entführte sie im Auto.

"Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte", so Ferchichi. Einen Tipp gab es von ihrem Ehemann nicht. Einmal probesitzen! Denn: "Ich muss mich noch ein paar Wochen gedulden, bis mein Auto kommt".

In einem eigenen Instagram-Post enthüllte Anna-Maria dann ihr Hochzeitstagsgeschenk: "Wow. Nach 14 Jahren Ehe überrascht du mich einfach mit einem Porsche 911 Turbo S zum Hochzeitstag. Was für eine großzügige, verrückte und wunderschöne Überraschung. Danke für all die Jahre, all die Erinnerungen und dafür, dass du mir immer wieder dieses Gefühl gibst, etwas Besonderes zu sein.

Ich liebe dich.

". In ihrer Story ergänzte sie: "14 Jahre verheiratet, das hätte doch keiner gedacht.

". Der Porsche 911 Turbo S steht ihr gut!

"Unglaublich schön und sexy das Teil", kommentiert Anna-Maria ihre neue Karosse. Laut der Porsche-Website kostet solch ein Flitzer ab 271.000 Euro, Sonderanfertigungen und Wünsche können diesen Preis noch weiter in die Höhe treiben. Dafür bekommt sie 711 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 322 km/h.

"Anis ist verrückt", schreibt Anna-Maria berechtigterweise in ihre Story.widmete seiner Frau einen Insta-Post zum Ehrentag und liebevolle Worte: "Heute vor 14 Jahren haben wir Ja gesagt. Letztes Jahr hätten wir fast endgültig Nein gesagt. Jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, angekommen zu sein. Du bist mein Lieblingsmensch, der Grund, weshalb ich jeden Morgen die Augen öffne und dankbar bin.

Du bist die Liebe meines Lebens. Danke für alles, und ich bin an deiner Seite. Bis zu meinem letzten Atemzug.

". 2012, ein Jahr nach dem Kennenlernen, heirateten Anna-Maria (damals 30) und Bushido (damals 33) in Berlin. Damit spricht Bushido auch die Beziehungskrise an, die er und seine Frau im vergangenen Jahr durchlebten. Kurzzeitig hatten beide sich getrennt





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