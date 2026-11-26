Anis Ferchichis alias Bushido und Anna-Maria Lewe erzogen acht Kinder. Sie leben seit 2026 in Grünwald bei München und setzen auf gemeinsame Mahlzeiten.

Die Familie von Anis Ferchichi, bekannt als Bushido, und seiner Ehefrau Anna-Maria bewohnt eine repräsentative Villa in Grünwald bei München. Seit Anfang 2026 residieren die Eltern mit ihren acht Kindern in diesem Anwesen, das eine Wohnfläche von 1000 Quadratmetern aufweist. Das vierstöckige Gebäude verfügt über 19 Zimmer, einen Kellerbereich, ein separates Gästehaus sowie einen Pool und einen Garten.

Familienzeit vor Karrierestellenwert

Die Prioritäten des Rappers und der Sängerin liegen eindeutig bei den gemeinsamen Kindern. Bushido betont, dass es nach dem Einstieg in das Elternleben kaum noch Raum für andere Aspekte des Lebens gibt. Jobs, private Freundschaften und alleinige Zeit zu zweit sind bei der 45-jährigen Anna-Maria und dem 48-jährigen Anis Ferchichi komplett den acht Nachkommen untergeordnet. Die Kinder der Familie sind zwischen fünf und 24 Jahre alt.

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Der Wechsel des Lebensschwerpunkts war für Anis Ferchichi ein bewusster Schritt weg von seiner Musikkarriere. Er beschreibt das Zusammensein mit der Familie als das Gefühl, das ihm besser als jeder Auftritt, jede Albumproduktion oder jeder Videodreh tut. Für ihn ist diese Hingabe keine zeitweise Modeerscheinung, sondern die alleinige Grundlage seines jetzigen Daseins.

Herkunft und Partnerschaftsgründung

Die Wurzeln von Anis Ferchichi waren nicht von der Geborgenheit geprägt, die er heute seinen Kindern schenkt. Seine Mutter starb im Jahr 2013 an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Sein Vater Ayech Ferchichi starb 2016 und spielte im Leben des Rappers kaum eine Rolle. Er sah sich permanent auf sich allein gestellt, träumte jedoch schon in jungen Jahren davon, selbst eine Familie zu gründen.

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Den entscheidenden Impuls für die Gründung seines eigenen Familienunternehmens erhielt er, als er Anna-Maria kennenlernte. Die Hochzeit fand im Jahr 2012 in Berlin statt. Auch seine Mutter Luise Maria Engel war bei der Zeremonie anwesend. Bushido erkannte an diesem Punkt, dass er mit Anna-Maria ein Kindermädchen-Team bilden wollte, was ihn zuvor noch nie bewegt hatte.

Der Weg zur Einigung war nicht stets konfliktfrei. Beide Partner kommen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und verschiedenen Familienmodellen. Dies führte in der Anfangsphase zu Kollisionen in den Rollenbildern. Anna-Maria verarbeitete den Verlust ihrer individuellen Identität als Frau in ihren Zwanzigern lange Zeit, da sie nun als Achtfachmutter definiert wurde.

Erziehungssystem und Alltagsroutinen

Heute haben die Eltern eine balanceierte Lösung für ihre Erziehung gefunden. Sie vergleichen ihre Strategie mit einem Kompromiss zwischen einem Franzosen und einem Italiener, die sich darauf einigen, Englisch zu sprechen, um zu kommunizieren. Anis Ferchichi agiert dabei häufig strenger, während Anna-Maria nachgiebiger agiert. Wichtig ist ihnen, dass die Kinder keine endgültigen Brüche untereinander erleiden.

Der Alltag in der Villa ist von festen Ritualen durchzogen. Die Familie frühstückt jeden Morgen gemeinsam und isst auch abends zu viert oder zu mehreren am Tisch. Dabei steht Anis Ferchichi in neunzig Prozent der Fälle am Herd. Seine Tochter Aaliyah lobt sein Kochen stets, woraufhin er auch seiner Frau Komplimente für ihre Beilagen macht.

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Früher unterstützte eine Haushälterin den Haushalt, insbesondere in den anstrengenden Jahren mit den Drillingen in Dubai. Heute ist der Küchenbereich für das Personal jedoch zur Sperrzone erklärt. Die Eltern legen großen Wert darauf, dass sie selbst jeden Morgen aufstehen und sich bis zum Schlafengehen ausschließlich um die Belange der Familie kümmern.

Aufklärung und Kommunikation

Neben den täglichen Mahlzeiten ist der offene Austausch zwischen Eltern und Kindern ein zentraler Pfeiler der Lebensweise. Die Ferchichis vermeiden es, als Geheimniskrämer aufzutreten. Auch schwierige Themen werden besprochen. Die älteren Kinder der Großfamilie haben die Möglichkeit, sich freiwillig therapeutische Unterstützung zu suchen, um mit eigenen Herausforderungen umzugehen.

Die 45-jährige Anna-Maria fasst die aktuelle Situation als den größten Luxus der Familie zusammen, der nichts mit finanziellen Mitteln zu tun hat. Stattdessen definiert sie diesen Luxus als gelebte Zeit füreinander. Die vollständige Eingebundenheit in den Familienalltag erfüllt die Eltern und bietet den Kindern eine Stabilität, die sie selbst so nicht erlebt haben.