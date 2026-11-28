Ein privater Termin wird öffentlich: Bushido teilt ein Foto von der Paartherapie mit seiner Frau. Darauf wirken beide vertraut.

ein gemeinsames Foto veröffentlicht, das bei einem Termin zur Paartherapie entstanden ist. Auf dem Schnappschuss sitzen die Eheleute dicht nebeneinander, beide lächeln gemeinsam in die Kamera und wirken dabei sehr vertraut.

Viele Worte verliert der Musiker zu dem Bild nicht.den Termin zusammen wahrgenommen haben und gemeinsam an ihrer Beziehung arbeiten. Eine längere Erklärung oder weitere Aufnahmen aus der Sitzung liefert der Familienvater nicht. Stattdessen lässt er den vertrauten Schnappschuss und den schlichten Hinweis für sich sprechen.allerdings nicht. So bleibt unter anderem offen, über welche Themen der Musiker und seine Frau mit ihrer Therapeutin gesprochen haben.

Advertisement

Advertisement

Auch wie lange der Termin gedauert hat oder wie häufig die beiden solche Sitzungen besuchen, lässt der Rapper in seiner Story unbeantwortet.trägt ein schwarzes Oberteil und dazu eine feine Halskette. Der kleine Haken hinter dem Wort "Paartherapie" lässt den Termin fast wie einen erledigten Punkt auf der To-do-Liste aussehen.in den Sitzungen regelmäßig über ihre gegenseitige Abhängigkeit sprechen. Diese bestehe schon seit ihrem Kennenlernen.