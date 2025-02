Bussard kollidiert mit Auto auf der Autobahn 8 - Vogel überlebt

Ein Bussard, der auf der Autobahn 8 bei Rosenheim flog, kollidierte mit einem Auto. Der Vogel überlebte den Unfall mit nur leichten Verletzungen und wurde von der Polizei zu einer Tierklinik gebracht.

Auf der Autobahn 8 bei Rosenheim kam es zu einem ungewöhnlichen Verkehr sunfall. Ein Bussard kollidierte mit einem Auto, der Autofahrer alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten fuhren zur Unfallstelle, gingen jedoch zunächst davon aus, dass der Bussard getötet wurde. Stattdessen entdeckten sie den Vogel lebend und mit nur leicht zerzaustem Federkleid direkt auf der Überholspur.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Höhe Rohrdorf für einige Minuten, um den Bussard sicher von der Fahrbahn zu holen. Der Vogel wurde anschließend zu einer Tierklinik in Rosenheim gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde. Die Prognosen der Tierärzte sind äußerst positiv, der Bussard hat keine lebensbedrohlichen Verletzungen von dem Zusammenstoß mit dem Auto erlitten





