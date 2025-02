Bussard überlebt Autounfall auf der Autobahn 8

Ein Bussard hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Autobahn 8 bei Rosenheim überlebt. Die Polizei konnte den Vogel lebend auf der Überholspur finden und ihn zur Tierklinik bringen. Der Bussard erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Auf der Autobahn 8 bei Rosenheim hat ein Bussard einen ungewöhnlichen Autounfall verursacht. Der Vogel wurde bei einem Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Auto von der Polizei entdeckt. Der Autofahrer meldete der Polizei den Vorfall und erklärte, den Vogel während der Fahrt berührt zu haben. Die Beamten, die zur Unfallstelle fuhren, gingen zunächst davon aus, dass der Bussard getötet wurde. Stattdessen fanden sie den Vogel lebend und mit leicht zerzaustem Federkleid auf der Überholspur.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Höhe Rohrdorf für einige Minuten, um den Bussard sicher von der Fahrbahn zu entfernen. Der Vogel wurde anschließend zu einer Tierklinik in Rosenheim gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde. Die Mediziner gaben an, dass die Prognosen für den Bussard äußerst positiv seien und er keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten habe. Der Bussard konnte nach der Behandlung in der Tierklinik wieder in die Freiheit entlassen werden





