Aufgrund gesunkener Rohstoff- und Einkaufspreise bieten Aldi und Lidl nun 250-Gramm-Packungen Markenbutter für nur 99 Cent an, was einem deutlichen Rückgang im Vergleich zu den Preisen vor einem Jahr entspricht.

Vor einem Jahr zahlen Verbrauchen noch 2,39 Euro für 250 Gramm Butter. Bei zwei großen Discounter n kostet eine Packung nun weniger als ein Euro. Die Händler verweisen auf gesunkene Rohstoff- und Einkaufspreise.

Butter wird für Verbraucher in Deutschland wieder günstiger. Wie die Discounter Aldi und Lidl mitteilten, kostet eine 250-Gramm-Packung Deutsche Markenbutter der Eigenmarken ab morgen nur noch 99 Cent nach zuletzt 1,15 Euro. Als Grund für die Preissenkungen nannte Aldi gesunkene Einkaufspreise. Die Preise für Butter hätten sich in den vergangenen Wochen entlang der Lieferkette rückläufig entwickelt.

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Die Preisvorteile gebe das Unternehmen nun an seine Kunden weiter. Lidl führte die Preissenkung auf gesunkene Rohstoffpreise zurück. Wenn in der Vergangenheit einzelne Lebensmittelhändler sogenannte Eckpreisartikel wie Butter dauerhaft reduzierten, folgten andere Handelsketten üblicherweise schnell. Der Butterpreis schwankt seit einiger Zeit stark, abhängig von Milchmengen und Nachfrage.

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Im Oktober 2024 wurde der bislang höchste Stand erreicht: 2,39 Euro für das günstigste Päckchen der Eigenmarken. Schon ein gutes Jahr später rutsche der Preis schon einmal unter einen Euro. Der Hintergrund: Milch wurde günstiger auf dem Weltmarkt, auch bei deutschen Molkereien wurden deutlich größere Mengen angeliefert als im Vorjahreszeitraum.

Zudem stieg der Fettanteil in der Rohmilch wieder, unter anderem wegen besserer Wetter- und Futterbedingungen. Die Folge war ein Überangebot an Milch.