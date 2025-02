BV Stift Quernheim besiegt TuS Jöllenbeck im Heimspiel der Bezirksliga Staffel 1

Der BV Stift Quernheim setzte sich im Heimspiel gegen den TuS Jöllenbeck mit 3:1 durch. Nico Schmidt erzielte zwei Tore für die Stift Quernheimer, während Tim-Philipp Milse für die Gäste traf.

Am Sonntag, den 16. Februar 2025, um 15:00 Uhr, fand auf dem Kirchlengerner Sport platz Im Friedenstal ein spannendes Fußball spiel der Bezirksliga Staffel 1 statt. Der BV Stift Quernheim empfing den TuS Jöllenbeck. Vor 50 begeisterten Zuschauern setzten sich die Gastgeber souverän mit 3:1 (2:0) durch. Die Stift Quernheimer zeigten von Beginn an eine konzentrierte Leistung und gingen in der 6. Minute durch ein Tor von Nico Schmidt in Führung. Christian Fahrnow erhöhte in der 21. Minute auf 2:0.

Nach dem Wechsel gelang Nico Schmidt in der 65. Minute erneut das 3:0 für die Gastgeber. Die TuS Jöllenbeck, die in der ersten Halbzeit noch Chancen hatten, konnten das Spiel nicht mehr drehen. Fünf Minuten vor dem Abpfiff erzielte Tim-Philipp Milse den einzigen Treffer für die Gäste (85.). Mit dem Sieg festigten die Stift Quernheimer ihre Position in der Tabelle, während die TuS Jöllenbeck auf Platz 15 abrutschte.Die Aufstellungen beider Mannschaften: BV Stift Quernheim: Leon Grabowsky (5), Lukas Heller (1), Ekrem-Mert Mace (2), Maximilian Laege (10), Francis-Bela Schöneberg (18), Dean Peitzmeier (28), Nico Schmidt (16), Marvin Babienek (17), Tom Cedric Blümel (14), Luca Picker (4), Christian Fahrnow (9). TuS Jöllenbeck: Niclas Lachmann (9), Sebastian Breder (27), Sercan Erülkeroglu (22), Rilind Bekteshi (18), Marcel Krawczyk (19), Ole Tristan Koch (17), Philipp Linus Bremer (16), Mika Buschjost (29), Lennart Finn Koch (20), Niklas Ritter (26), Marc Milse (5). Der Schiedsrichter war Kai-Nils Koss aus Paderborn, assistiert von Pascal-Patrick Langer und Frank Milo. Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf Basis von DFB-Daten zusammengestellt.





