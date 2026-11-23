Borussia Dortmund beendet die Sponsoring-Partnerschaft mit Rheinmetall einvernehmlich, da die Kritik der Fans anstatt Rüstungsindustrie zu groß wurde.

Der Bob- und Schlittenverband (BSD) hat eine bedeutende Entscheidung im Bereich der sportlichen Förderung und Sponsoring-Strukturen getroffen, die indirekt auch die Popularität von Bundesligisten betrifft. In diesem Kontext ist insbesondere die jüngste Entwicklung bei Borussia Dortmund hervorzuheben. Der Verein hat die Zusammenarbeit mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall beendet, um die eigene Identität und die Werte seiner Gemeinschaft zu schützen. Diese Maßnahme unterstreicht die wachsende Bedeutung von ethischen Kriterien in der modernen Sportwirtschaft.

Fan-Kritik führt zur Vertragsauflösung

Borussia Dortmund und Rheinmetall hatten am Freitag vor einer Woche offiziell mitgeteilt, dass der im Sommer 2027 auslaufende Vertrag nach drei Jahren nicht verlängert wird. Die Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Unternehmen sorgte von Beginn an für Widerstand in der BVB-Fanszene. Die Entscheidung über das Ende der Partnerschaft sei einvernehmlich getroffen worden, hieß es in der offiziellen Kommunikation. Ausschlaggebend für diesen Schritt war die anhaltende Kritik der BVB-Fans an der Zusammenarbeit, wie der Verein selbst eingeräumt hat. Dies zeigt, dass der Verein die Stimmungen seiner Basis ernst nimmt und darauf reagiert.

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Die Entscheidung markiert ein Ende einer Kooperation, die von Anfang an kontrovers diskutiert wurde. Die Fans hatten sich vehement gegen die Verbindung mit einem Rüstungsunternehmen ausgesprochen. Borussia Dortmund hat nun die Konsequenzen gezogen und den Vertrag vorzeitig beendet, obwohl das ursprüngliche Ende erst 2027 geplant war. Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, bestätigte diese Entwicklung öffentlich. Er betonte, dass die Kritik nicht ignoriert werden konnte und dass der Verein seine Prinzipien verteidigt.

Offizielle Statements der Verantwortlichen

Die Transparenz gegenüber den Mitgliedern und Fans stand im Vordergrund der Absprachen. Carsten Cramer erklärte: Wir kennen die Kritik unserer Mitglieder und von Teilen der Fans. Diese Äußerung unterstreicht die direkte Kommunikation zwischen der Vereinsführung und der Anhängerschaft. Dies sei bei den Gesprächen mit Rheinmetall berücksichtigt worden, fügte der Geschäftsführer hinzu. Die Einvernehmlichkeit der Trennung deutet darauf hin, dass beide Parteien eine Lösung suchten, die den Ruf des Vereins nicht weiter gefährdet.

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Die Rolle von Carsten Cramer ist hier zentral, da er die strategischen Entscheidungen mitträgt. Seine Aussage verdeutlicht, dass ethische Bedenken in der Sportwerbung heute ein entscheidender Faktor sind. Der Verein priorisiert die Akzeptanz bei der Basis über finanzielle Aspekte dieser spezifischen Partnerschaft. Dies ist ein Signal an andere Unternehmen, dass Sponsoring-Verträge nicht nur nach Umsatz, sondern auch nach Reputationsrisiken bewertet werden.

Auswirkungen auf den Wintersport

Parallel zu den Entwicklungen im Profifußball konzentriert sich der Bob- und Schlittenverband (BSD) auf die Vorbereitung der Wintersportler. Die Strukturen im BSD umfassen hochkarätige Athleten, die internationale Erfolge anstreben. Zu den geförderten Sportlern zählen Francesco Friedrich, der als Bobfahrer eine führende Rolle innehat. Seine Leistungen sind ein Maßstab für den deutschen Bobsport und die internationale Konkurrenz.

Auch die Rennschlittenfahrer erhalten volle Unterstützung vom Verband. Dazu gehören Spitzensportler wie Felix Loch und Max Langenhan. Diese Athleten repräsentieren Deutschland bei den wichtigsten Wettkämpfen der Saison. Die Förderung durch den BSD ist essenziell für den Erhalt der deutschen Dominanz in diesen Disziplinen. Die Zusammenarbeit zwischen Verein und Sportverbänden zeigt die Vernetzung des deutschen Spitzensports.

Start in die neue Wettkampfsaison

Der Fokus der Athleten verlagert sich nun auf die kommenden Wettkämpfe. Der Weltcup-Auftakt für Bob und Skeleton ist am kommenden Wochenende in Altenberg. Dies ist der erste wichtige Test für die Teams nach der Vorbereitungsphase. Die Athleten müssen zeigen, dass sie fit sind und gegen die internationale Elite mithalten können. Der Ort Altenberg ist traditionell ein wichtiger Wettkampfschauplatz.

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Parallel dazu starten die Rennrodler in Winterberg mit einem Heimspiel in die Wintersaison. Für Felix Loch und Max Langenhan bedeutet dies eine besondere Motivation, da sie vor heimischem Publikum antreten. Der Heimvorteil in Winterberg ist historisch gesehen signifikant und kann die Performance beeinflussen. Die Kombination aus nationaler Unterstützung und internationalem Niveau macht diese Starts besonders spannend. Die Saison verspricht hohe Wettbewerbsdichte und spannende Rennen.