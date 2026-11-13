BVB beendet Rheinmetall-Sponsoring: Verträge laufen 2027 aus

Der BVB und Rheinmetall beenden die umstrittene Partnerschaft zum 30. Juni 2027. Vorstand Carsten Cramer warnt vor finanziellen Lücken und kritisiert die Mitgliedschaft.

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund hat die Beendigung der langjährigen und gesellschaftlich stark umstrittenen Kooperationsvereinbarung mit dem Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall bestätigt. Die offizielle Kommunikation des Vereins steht im direkten Kontext zu den Enthüllungen im Podcast " Dortmund Insider" der Zeitschrift BILD, wo bereits anklingte, dass die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt wird. Die offizielle Bestätigung durch die Klubführung bringt nun rechtliche und terminliche Klarheit in die Debatte. Die Partnerschaft wird zum 30. Juni 2027 formell beendet, nachdem der aktuelle Vertragstag abgelaufen ist. Eine optionale Verlängerung über dieses Datum hinaus wurde von beiden Seiten nicht in Betracht gezogen, was das Ende der Ära markiert.

Offizielle Bestätigung des Vertragsendes

Die Entscheidung zum 30. Juni 2027 ist das Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses, wie der Vorstandsvorsitzende des BVB, Carsten Cramer, auf der offiziellen Klub-Webseite ausführte. Cramer betonte wiederholt, dass diese Maßnahme nicht einseitig vom Verein getroffen wurde, sondern im Konsens mit der Geschäftsführung von Rheinmetall vereinbart wurde. Der Verein erkennt an, dass die Zusammenarbeit seit Inkrafttreten des Sponsoringvertrags kontrovers diskutiert wurde. Insbesondere die Kritik der Vereinsmitglieder und eines Teils der Fans wurde von der Führungsebene ernst genommen. Auf der Mitgliederversammlung im Jahr 2024 votierten die stimmberechtigten Mitglieder für einen Antrag, der den Partnervertrag mit Rheinmetall nicht über das Jahr 2027 hinaus verlängert. Dieser demokratisch ausgehandelte Wunsch der Basis wurde in die Verhandlungen mit dem Partner einbezogen.

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Finanzielle Folgen und Priorisierung

Carsten Cramer warnt eindringlich vor den wirtschaftlichen Konsequenzen, die aus dem Auslaufen des Vertrags resultieren werden. Er räumt ein, dass es irreführend sei, zu behaupten, finanzielle Aspekte spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) trägt der BVB Verantwortung für die sportliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft des Traditionsvereins. Die Einnahmen aus dem Sponsoringvertrag werden ab dem Sommer 2027 in Höhe der vertraglich festgelegten Summe fehlen. Diese Lücke reduziert die finanziellen Spielräume des Vereins deutlich. Cramer erklärte, dass geplante Investitionen neu priorisiert und kritisch geprüft werden müssen, um tragfähige Lösungen für die künftige Finanzierungsstrategie zu finden. Über diese notwendigen Anpassungen werde er in der kommenden Mitgliederversammlung transparent sprechen.

Warnung an die eigene Basis

Trotz des bevorstehenden Endes bezeichnet sich Carsten Cramer weiterhin als persönlichen Befürworter der Partnerschaft mit Rheinmetall. Er gab zu, dass ihm die Entscheidung nicht leichtgefallen sei, da ihm die Geschlossenheit und Einheit des Vereins am Herzen liegen. Gleichzeitig nutzt er den Moment für eine klare Warnung an die Mitgliedschaft. Cramer betont, dass Dialog, Engagement und konstruktive Kritik erwünscht sind, aber die wirtschaftliche Realität mitgetragen werden müsse. Wer Verantwortung im Verein übernehmen wolle, müsse auch die Notwendigkeiten der Geschäftsführung akzeptieren und im Idealfall Lösungen einbringen. Er warnt davor, dass dieser Fall ein absoluter Ausnahmefall bleiben müsse. Eine wiederholte Instrumentalisierung von Partnerschaften für interne Konflikte gefährde das mühsam erarbeitete Vertrauen in der Wirtschaft massiv.

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Position von Rheinmetall und Papperger

Armin Papperger, der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, kommentierte die gemeinsame Entscheidung mit dem Hinweis auf eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er beschreibt den Dialog zwischen ihm und Carsten Cramer als sehr transparent. Beide Seiten hätten dargelegt, was den BVB, seine Mitglieder und das eigene Unternehmen bewegt. Papperger bestätigt, dass die Entscheidung nach sorgfältiger Abwägung getroffen wurde. Obwohl die offizielle Partnerschaft endet, bleibt eine Verbindung bestehen. Viele Mitarbeiter von Rheinmetall sind in den letzten Jahren zu Fans des BVB geworden und haben sogar einen eigenen Fanklub gegründet. Sie planen, auch weiterhin im Stadion präsent zu sein. Für Rheinmetall ist der Erhalt der Loge im Stadion ein wichtiges Signal der Verbundenheit mit dem Klub, auch wenn der werbepolitische Rahmen entfällt.

Ausblick auf die Mitgliederversammlung

Die nächsten Schritte liegen nun bei der internen Kommunikation des Vereins gegenüber seiner Basis. Carsten Cramer hat zugesagt, die finanziellen Auswirkungen und die Strategie zur Schließung der Einnahmelücke in der kommenden Mitgliederversammlung offen zu diskutieren. Die Mitglieder werden erneut gefragt sein, wie der Verein die wirtschaftliche Stabilität in einer Phase ohne die bedeutenden Sponsoringgelder von Rheinmetall sicherstellt. Die Entscheidung zum 30. Juni 2027 stellt somit nicht nur ein wirtschaftliches Ereignis dar, sondern auch einen gesellschaftlichen Meilenstein für den Verein in Dortmund. Die künftige Ausrichtung wird maßgeblich davon abhängen, wie es gelingt, das Vertrauen der Wirtschaftspartner mit den Werten der 50-plus-Regelung und den Interessen der Mitglieder in Einklang zu bringen, ohne die finanzielle Tragfähigkeit zu gefährden.