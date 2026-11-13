BVB beendet Sponsoring mit Rheinmetall vor Vertragsende

Borussia Dortmund stellt die Kooperation mit Rheinmetall ein. Fans und Vereinsführung einigten sich auf Trennung, um Spaltungen im Verein zu vermeiden.

Borussia Dortmund beendet die Zusammenarbeit mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall. Der Verein wird den bis 2027 gültigen Vertrag nicht verlängern. Dies ging aus Berichten der Zeitung Bild am Freitag hervor.

Auslaufendes Abkommen wird nicht fortgesetzt

BVB hatte die Partnerschaft im Mai 2024 offiziell bekanntgegeben. Seitdem war die Kooperation stark umstritten. Die Fans zeigten massive Kritik an der Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Unternehmen. Die Bild berichtete, dass die Chefetage des Vereins die Fortsetzung im Detail diskutiert habe. Am Ende entschied die klare Haltung der Mitglieder gegen eine Verlängerung. Ökonomische Aspekte trafen auf die Ablehnung durch die Mitgliederbasis.

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Präsident Watzke reflektiert Kritik der Mitglieder

BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke äußerte sich im Podcast Ausgerechnet zur Situation. Er gab an, unterschätzt zu haben, wie viele Borussen seine Haltung wahrnehmen. Die Mitglieder hätten klargemacht, dass sie nicht gegen das Unternehmen als Solches sind. Sie wollten jedoch nicht, dass Waffenhersteller den Verein bewerben. Watzke erklärte, diesen Standpunkt nicht teilen zu müssen. Er akzeptiere die Position jedoch voll und ganz.

Fokus auf den Zusammenhalt im Verein

Hans-Joachim Watzke betonte seine Rolle als Amtsinhaber. Er habe keine Aufgabe mehr, solche Entscheidungen zu treffen. Seine Priorität liegt darin, den Verein von Spaltungen fernzuhalten. Verwerfungen sollen dem Team nicht schaden. Er hat zwar eine persönliche Meinung zum Unternehmen. Doch seine Aufgabe ist es, eine Implosion zu verhindern. Die Trennung vom Waffenkonzern soll den Zusammenhalt stärken.

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Konsequenzen für die Sponsoringstrategie

Die Entscheidung markiert ein Ende hitziger Debatten. Der Vertrag lief bis 2027. Eine vorzeitige Beendigung oder Nichtverlängerung ist die Konsequenz. Die Fans und die Führung einigten sich auf die Trennung. Dies vermeidet langfristige Konflikte. Der Verein richtet sich nach den Werten der Mitglieder. Wirtschaftliche Interessen traten hinter den Zusammenhalt zurück.

Zukunftsgerichtete Ausrichtung nach der Trennung

Die Zusammenarbeit mit Rheinmetall ist nun Geschichte. Borussia Dortmund kann einen neuen Abschnitt beginnen. Die klare Ansage der Mitglieder bestimmte den Verlauf. Watzke bleibt im Amt und sorgt für Stabilität. Spaltungen durch kontroverse Sponsoren sollen ausgeschlossen sein. Der Fokus liegt auf dem Verein und der Gemeinschaft. Dies ist die Lehre aus der aktuellen Debatte.