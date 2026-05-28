BVB bereitet sich auf lange Erholung vor

Der BVB wird erst Mitte Juli mit dem Trainingsauftakt antreten. Die Mannschaft wird 8 Wochen Erholung bekommen.

Der BVB bereitet sich auf eine lange Erholung vor. Die Nicht-Nationalspieler werden erst Mitte Juli mit dem Trainingsauftakt antreten. Insgesamt bekommen die Stars so 8 Wochen Erholung .

Das ist einiges mehr als im letzten Jahr, als es nur drei bis vier Wochen waren. Nach dem Trainingsstart geht es für die Mannschaft von Trainer Niko Kovač zum ersten Testspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Anschließend bricht der Dortmund-Tross zur Marketingreise nach Japan auf. Dort trifft der BVB auf Cerezo Osaka mit Ex-Star Shinji Kagawa.

Noch am selben Abend geht es weiter in die Hauptstadt, in der der letzte Test der Asienreise gegen den FC Tokyo ansteht. Die traditionelle Saisoneröffnung soll am 15. August stattfinden - Gegner dabei: AS Rom. Auch hier wird es ein Wiedersehen mit einem Ex-BVB-Star geben: Donyell Malen spielt inzwischen bei den Italienern.

Am 22. August steigt im Westfalenstadion dann der Supercup gegen Bayern. Eine Woche später geht's für den BVB dann auch in der Liga los. Weil Dortmund im Supercup ran muss, wird auch das Pokalspiel verlegt.

Das findet wohl nach dem 1. Spieltag unter der Woche statt. Der Trainer und die Mannschaft freuen sich auf die Reise und die Rückkehr in Japan. Sie fühlen sich den japanischen Fans, Partnern und der Kultur des Landes eng verbunden und blicken voller Vorfreude darauf, erneut in dieses faszinierende Land zu reisen.

Das Wiedersehen mit Shinji Kagawa und die Rückkehr in die Metropole Tokio sind Höhepunkte für sie alle. Sie danken ihren Partnern und den japanischen Fans für ihre Treue und freuen sich auf den Austausch mit alten und neuen Freunden und auf unvergessliche Erlebnisse





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