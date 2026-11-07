BVB besiegt Elversberg 2:1 und bleibt punktgleich mit Bayern München

Der BVB gewinnt mit 2:1 gegen Elversberg. Nmecha trifft zweimal. Der BVB ist punktgleich mit Rekordmeister Bayern München vor der Länderspielpause.

Der BVB besiegt SpVgg Elversberg mit 2:1 und verabschiedet sich mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause. Nach neun Spielen ist der BVB weiterhin punktgleich mit dem deutschen Rekordmeister aus München. Das Spiel präsentierte sich von Beginn an als enge Auseinandersetzung zwischen dem Champions-League-Teilnehmer und dem saarländischen Aufsteiger. Trotz der unterschiedlichen Ligazugehörigkeiten zeigte sich kaum ein Klassenunterschied auf dem Platz.

Moussa Nmecha entscheidet das Duell

Moussa Nmecha erlöste die Dortmunder mit dem Führungstor in der 55. Minute. Wenig später legte er den zweiten Treffer nach in der 71. Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Noel Futkeu verkürzte sehenswert per Seitfallzieher in der 81. Minute. Die Torschützen waren damit die entscheidenden Akteure im Duell, das lange Zeit ausgeglichen wirkte.

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Elversberg spielt mutig aber unentschlossen

Der gut in die Saison gestartete Aufsteiger spielte mutig mit, nutzte seine Chancen aber nicht effizient. Lukas Petkov prüfte mit einem Schuss in der 5. Minute Gregor Kobel. Silva sah in der 16. Minute, dass SVE-Torhüter Nicolas Kristof ungünstig platziert war. Der Distanzschuss des Portugiesen flog knapp vorbei. Kurz darauf vergaben Moussa Nmecha und Silva eine Doppelchance in der 29. Minute. Glück hatte der BVB, dass ein hartes Einsteigen von Außenverteidiger Daniel Svensson gegen den Elversberger Lukas Pinckert nicht geahndet wurde in der 20. Minute.

Vincent Wagner fordert Video-Assistent

Die Gäste, trainiert vom bekennenden Dortmund-Fan Vincent Wagner, hielten von Beginn an gut mit. Vincent Wagner forderte an der Seitenlinie vergebens eine Kontrolle der Situation durch den Video-Assistenten. Wenig später musste er seinen Kapitän verletzt auswechseln. Die taktische Ausrichtung von Vincent Wagner zeigte sich durch das aggressive Spiel, das jedoch durch Fehlentscheidungen des Schiedsrichters gestört wurde.

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Ole Book und BVB feiern klaren Sieg

Nach der Pause schlug Dortmund dann mit der ersten Chance zu. Silva versuchte es diesmal nicht selbst, sondern legte den Ball für Moussa Nmecha auf, der Kristof keine Chance ließ. Auf der Bank jubelte BVB-Sportdirektor Ole Book mit. Der 40-Jährige hatte bis März höchst erfolgreich bei der SVE gearbeitet und war dann nach Dortmund gewechselt. Ole Book sah, wie Elversberg wehrte. Der auffällige Lukas Petkov scheiterte mit einem Freistoß aus der Distanz an Gregor Kobel in der 60. Minute. Cole Campbell vergab in der 70. Minute die Chance auf den Ausgleich.

DFB-Team Slogan vor Nations-League-Spielen

Der Nationalspieler Moussa Nmecha, der von Bundestrainer für die Nations-League-Spiele in Serbien und gegen die Niederlande nominiert wurde, traf erneut aus der Distanz. Das DFB-Team nutzte den Slogan "Für dich. Für uns. Für Deutschland." Jürgen Klopp erklärte den neuen Slogan der Nationalmannschaften. Noel Futkeu machte es noch einmal spannend mit seinem Tor. Der BVB bereitet sich nun auf die internationale Pause vor.