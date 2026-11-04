BVB besiegt Real Betis mit 2:1 in der Champions League

Dortmund holt im vierten Spiel den dritten Sieg gegen Real Betis. Guirassy fällt verletzt aus, doch BVB gewinnt dank Tore von Silva und Karetsas.

Dortmund erreicht nach dem Achtungserfolg bei Bayern München einen bärenstarken Auftritt in der Königsklasse. Im vierten Champions-League-Spiel holt der Verein den dritten Sieg und bezwingt den bis dahin ungeschlagenen spanischen Klub Real Betis mit 2:1. Der Erfolg ist jedoch durch einen bitteren Vorfall getrübt, da Stürmer Serhou Guirassy sich bereits in der ersten Halbzeit schwer verletzt.

Verletzungsschaden für Guirassy vor Spielbeginn

Serhou Guirassy liegt nach nur 30 Minuten plötzlich auf dem Rasen und muss ausgewechselt werden. Mutmaßlich handelt es sich um eine Muskelverletzung, die genaue Ausfallzeit bleibt offen. Schon vor dem Anpfiff gab es einen Aufreger, als Gäste-Fans während der Schweigeminute für Jesus de Miguel und die 69 Opfer des Zugunglücks in Toledo dazwischen gröhlten.

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Angriffsstärke des BVB dominiert die Partie

Der BVB startet druckvoll und lässt Chancen entstehen. Ryerson liefert in der dritten Minute eine Hereingabe, bei der Guirassy nur eine Fußspitze zu spät kommt. In der 21. Minute schießt Daniel Svensson nach einer Flanke von Ryerson auf Valles, der die Riesenchance pariert. Nach der Pause trifft Fabio Silva per Abpraller zum 1:0.

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Gegentreffer und schnelle Reaktion der Schwarz-Gelben

Aitor Ruibal nutzt einen Fehler von Waldemar Anton zum 1:1-Anschluss (67.). Die Schwarz-Gelben reagieren überragend auf den Gegentreffer. Bellingham und Schlotterbeck scheitern noch aus kurzer Distanz, doch Karetsas erlöst die Fans mit seinem Tor zur Endstandfestigung (72.).