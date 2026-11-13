BVB bricht Sponsoring mit Rheinmetall bis 2027 nicht fort

Borussia Dortmund beendet die umstrittene Partnerschaft mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall AG vorzeitig, um Konflikten in der Vereinsführung zu stoppen.

Borussia Dortmund hat die strategische Entscheidung getroffen, die langjährige und stark umstrittene Sponsoring -Partnerschaft mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall AG nicht zu verlängern. Der aktuelle Vertrag zwischen dem Sportclub und dem Industrieunternehmen läuft offiziell bis Juni 2027, doch die Verantwortlichen am Signal Iduna Park haben nun bestätigt, dass man diesem Zeitplan nicht folgen wird. Stattdessen soll das Ende der Kooperation zeitnah öffentlich bekannt gegeben werden, wobei die finale Bestätigung spätestens bis zur Mitgliederversammlung am 22. November erfolgen wird. Diese Ankündigung entlastet den Verein nach eigenen Angaben erheblich von dem anhaltenden Druck, der über die letzten Jahre entstanden ist.

Hintergrund der Partnerschaft mit Rheinmetall

Die Beziehung zwischen dem BVB und Rheinmetall begann im Jahr 2024 und wurde im Mai desselben Jahres feierlich besiegelt. Bei der Unterzeichnung des Vertrags waren Hans-Joachim Watzke, der damalige Präsident des Vereins, und Armin Papperger, der Chief Executive Officer von Rheinmetall, die zentrale Figur. Rheinmetall gibt einen jährlichen Unternehmensumsatz von 9,9 Milliarden Euro an und positioniert sich als einer der führenden Anbieter in der Verteidigungsindustrie. Die Partnerschaft war von Anfang an als eine langfristige Kooperation angelegt, die den Status eines sogenannten "Champion Partners" vorsah. Dies bedeutete eine tiefe Integration in die Marketing- und Sponsoringaktivitäten des Clubs, die jedoch schnell zu erheblichen Spannungen führte.

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Mitgliederwiderstand und finanzielle Aspekte

Bereits im Jahr 2024 sorgte die Partnerschaft für hitzige Diskussionen innerhalb der Basis des Vereins. Bei einer Abstimmung der Mitglieder stimmten 855 von 1205 anwesenden Teilnehmern gegen die Zusammenarbeit mit dem Rüstungskonzern. Diese Mitglieder, die insgesamt eine Basis von aktuell rund 245.000 Personen bilden, argumentierten, dass das Geld des Konzerns aus dem Krieg und nicht aus dem Frieden stamme. Für die Kritiker war dies ein fundamentaler Wertekonflikt, da Frieden und soziale Harmonie als Kernwerte des Vereins angesehen werden. Im Jahr 2025 wurde die Thematik erneut virulent, als sie im Rahmen der Präsidentschaftswahl von Hans-Joachim Watzke als demokratischer Fingerzeig diskutiert wurde. Die Kritik konzentrierte sich dabei nicht nur auf ethische Bedenken, sondern auch auf die enorme finanzielle Bedeutung des Deals. Schätzungen zufolge bringt der Vertrag dem BVB jährlich zwischen 5 und 10 Millionen Euro ein. Dennoch wurde die Kritik aus der organisierten Fanszene und den Reihen der Geschäftsleitung als zu gewichtig erachtet, um den Status quo beizubehalten.

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Interne Debatten und Entscheidungsfindung

In den vergangenen Monaten fand eine intensive und kontroverse Debatte in der Chefetage des BVB statt. Die Führungskräfte des Vereins standen vor der schwierigen Aufgabe, die finanziellen Vorteile der Partnerschaft gegen die damit einhergehenden Imageschäden und den internen Unmut abzuwägen. Rheinmetall, dessen Hauptsitz in Düsseldorf liegt, war ein wichtiger wirtschaftlicher Pfeiler für den Sportclub. Dennoch setze sich die Erkenntnis durch, dass die Fortsetzung der Allianz die Einheit des Vereins weiter gefährden würde. Die Entscheidung, den Vertrag vorzeitig zu beenden, ist somit das direkte Ergebnis des Votums der Mitglieder und der anhaltendenpressure von außen. Es wird erwartet, dass die offizielle Trennung schnellstmöglich vollzogen wird, um den Verein nach außen hin zu stabilisieren.

Auswirkungen auf den Verein und die Fanszene

Die Entscheidung des BVB-Management wird voraussichtlich eine positive Wirkung auf die Atmosphäre in den Westfalenhallen haben. Die Trennung von einem als kriegsfördernd kritisierten Partner dürfte vielen Anhängern entgegenkommen und die Gräben im Verein schließen. Diese Entwicklung findet in einem sensiblen Umfeld statt, in dem die Beziehung zwischen dem Club und seinen Unterstützern ständig auf die Probe gestellt wird. Die Ankündigung kommt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem weitere kontroverse Themen im Umkreis des Sports diskutiert werden. Die klare Positionierung des BVB gegen die Wiederholung des Sponsoring-Modells mit Rheinmetall AG signalisiert einen Kurswechsel hin zu einer stärkeren Orientierung an den ethischen Vorstellungen der Basis. Dies könnte langfristig dazu beitragen, die Identifikation der Fans mit dem Verein zu stärken, ohne sich kommerziellen Interessen zu unterwerfen, die als kontraproduktiv für das Image wahrgenommen werden. Die finale rechtliche und administrative Abwicklung des Ausstiegs wird nun folgen, wobei das Ziel ist, die Zusammenarbeit so reibungslos wie möglich zu beenden.