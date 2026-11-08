BVB-Chef Lars Ricken spricht mit Felix Nmecha über Torjubel-Kontroverse

Sportchef Lars Ricken sucht das Gespräch mit Felix Nmecha, nachdem Fans und der Verein Kritik am umstrittenen Torjubel des Spielers geübt haben.

Die Geschäftsführung des BVB, geführt von Sportchef Lars Ricken, hat beschlossen, ein persönliches Gespräch mit Nationalspieler Felix Nmecha zu suchen. Dieser Schritt erfolgt unmittelbar nach massiver Kritik an den Jubelgesten des 26-Jährigen, der am vergangenen Samstag beim 2:1-Heimsieg gegen die SV Elversberg als Matchwinner agierte. Der Verein nimmt die aktuelle Berichterstattung und die daraus resultierenden Diskussionen in der Öffentlichkeit sehr ernst und wertet diese als Anlass für interne Klärungen.

Auslöser der Kritik: Der umstrittene Jubel

Der Konflikt entzündete sich an Nmechas wiederkehrender Torfeier, bei der er eine imaginäre Krone abnimmt und sie kniend auf den Rasen legt. Diese Geste diente der Unterstützung der Kampagne "The King's Return" und wurde bereits während der Weltmeisterschaft im Sommer im DFB-Dress gezeigt. Die Fan- und Förderabteilung des BVB übte am Sonntagmorgen umfangreiche Kritik an dieser Praxis, da sie diese als Unterstützung evangelikaler Netzwerke wertet und eine klare Abgrenzung von solchen Gruppen fordert.

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Position des Vereins und rechtliche Rahmenbedingungen

Der BVB betonte in einer Mitteilung an SID, dass er die Religions- und Glaubensfreiheit jedes Einzelnen respektiere, aber auch die Sensibilität religiös konnotierter Gesten kenne. Man erwarte von allen Mitarbeitenden und Spielern, dass ihr Verhalten den gesetzlichen Vorgaben sowie den Grundwerten des Vereins entspricht. Dazu zählen laut Statement Respekt, Vielfalt, Gleichberechtigung und die klare Ablehnung jeglicher Form von Diskriminierung. Nmecha habe sich seit seinem ersten Tag bei Borussia Dortmund respektvoll verhalten und gebe keinen Anlass, an seinem Verhalten zu zweifeln.

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Empörung der Fans und Forderung nach Toleranzgrenzen

Fans argumentierten, dass man das Handeln des Profis nicht als bloße private Religionsausübung abtun könne, wenn die Reichweite gezielt für Missionierung eingesetzt werde. In der Stellungnahme hieß es, dass die Toleranz gegenüber Intoleranz ende, wenn religiöse Überzeugungen genutzt würden, um Menschen ihre Würde oder Gleichwertigkeit abzusprechen. Der Grundwertekodex des BVB diene als maßgeblicher Bezugspunkt, und die Fans setzten sich seit Monaten in mehreren Gesprächen für die konsequente Umsetzung dieser Werte ein.

Kommunizierte Werte und weitere Schritte

Der Dialog mit den Anhängern wird als offen, teilweise kontrovers, aber vertrauensvoll beschrieben. Die Fans hatten zuvor einen sensiblen Umgang mit dem Thema eingefordert und betont, dass Hinweise aus der Szene ernst genommen werden müssen. Die Geschäftsführung wird nun die Diskussion mit dem Spieler führen, um zu klären, wie das Auftreten in Zukunft mit den vereinseigenen Werten in Einklang gebracht werden kann, während die sportlichen Erfolge wie der Sieg in der Fußball-Bundesliga weiterhin im Vordergrund stehen.