BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke und Geschäftsführer Christian Cramer unterstützen Felix Nmecha. Die Debatte um den Kronen-Jubel und weitere Vereinsnews.

Die Debatte um den umstrittenen Torjubel von Felix Nmecha hat auf der Jahreshauptversammlung von Borussia Dortmund eine klare Position der Vereinsführung erfahren. Geschäftsführer Christian Cramer und Präsident Hans-Joachim Watzke sprachen sich entschieden hinter den Nationalspieler auf und unterstrichen dessen Wichtigkeit für den Verein. Beide Vorstandsmitglieder verwiesen darauf, dass die Kritik an der Geste zwar nachvollziehbar sei, die Unterstützung des Spielers jedoch unerschütterlich bleibt. Die Veranstaltung diente zudem dazu, wichtige interne Strukturen und aktuelle sportliche Entwicklungen im Verein zu beleuchten.

Positionierung der BVB-Geschäftsführung zu Nmecha

Christian Cramer stellte während seiner Rede klar, dass man als Borussia Dortmund keinen Spieler wie Felix Nmecha angreifen lassen werde. Er betonte, dass jeder Spieler des Vereins es verdient, in der Öffentlichkeit gestärkt zu werden. Cramer zeigte Verständnis für die Empfindungen derer, die die Symbolik als Angriff wahrnehmen, forderte aber auch mehr Vertrauen in die Intentionen der Akteure. Er wies darauf hin, dass die Situation gemeistert werde und bat die Mitglieder, die Vorfälle hinter sich zu lassen. Diese Aufforderung wurde von der Versammlung sowohl mit Applaus als auch mit Buhrüben aufgenommen.

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Watzke fordert Konsens und gegenseitiges Verständnis

Präsident Hans-Joachim Watzke unterstützte die Linie der Geschäftsführung und beantwortete die Frage nach der Glaubensfreiheit der Spieler mit einem unmissverständlichen Ja. Er verwies darauf, dass solches Verhalten einen Verein spalten könne und mahnte daher zur Selbstreflexion aller Beteiligten an. Watzke erklärte, dass dies keine spezielle Kritik an Nmecha sei, sondern eine allgemeine Aufforderung an alle, das eigene Verhalten so auszurichten, dass ein Gesamtkonsens entsteht. Er betonte seine vorbehaltlose Unterstützung für den wunderbaren Menschen Nmecha und hob hervor, dass man auf dem richtigen Weg sei.

Internes Management und Wechsel zu Ole Book

Neben der Debatte um Nmecha lobte Watzke die Arbeit von Sportdirektor Ole Book, der im Sommer vom Aufsteiger SV Elversberg nach Dortmund gewechselt ist. Er bezeichnete Book als absoluten Volltreffer und würdigte dessen sachliche und unprätentiöse Art. Book trat die Nachfolge von Sebastian Kehl an, der im März sein Amt niedergelegt hatte. Watzke zog ein positives Fazit zum Einstieg von Book und versicherte, dass der Verein glücklich sei, ihn an der Westfalenbrücke zu haben. Diese lobenden Worte standen im Kontrast zu den emotionalen Auseinandersetzungen um die Torjubel-Thematik.

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Sportliche Lage und Genesungswünsche für Konkurrenten

Watzke nutzte die Versammlung auch für offizielle Glückwünsche an den rivalisierenden FC Bayern München. Er übermittelte herzliche Genesungswünsche an Harry Kane, der sich beim 1:1 gegen die SV Elversberg einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk zugezogen hatte. Der 33-Jährige wurde noch in der Nacht auf Samstag operiert und wird mehrere Monate ausfallen. Watzke hob Kanes Wert für die Bundesliga und seinen Status als untadeliger Sportler hervor, trotz der offiziellen Rolle des BVB-Präsidenten als Ligapräsident.

Sportliche Dominanz nach Sieg gegen Borussia Mönchengladbach

Der BVB feierte zudem den Tabellenführungsstatus, der nach dem 1:0-Sieg bei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach am Samstag wiederhergestellt wurde. Watzke erinnerte daran, dass die letzte Mitgliederversammlung als Tabellenführer acht Jahre zurücklag. Er betonte die aktuelle Stärke der Mannschaft unter dem Trainer, die die Liga anführt. Diese positive sportliche Bilanz bildete den Rahmen für die anderen Ankündigungen und Diskussionspunkte der Versammlung und unterstrich die aktuelle Dominanz von Borussia Dortmund.