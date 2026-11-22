BVB-Präsident Watzke und Felix Cramer stehen hinter Felix Nmecha. Trotz Kontroversen um den Kronen-Jubel betonen sie Solidarität und den Glauben des Spielers.

Auf der Jahreshauptversammlung des Borussia Dortmund wurden die aktuellen Entwicklungen rund um den Nationalspieler Felix Nmecha sowie die sportliche Positionierung des Vereins erörtert. BVB -Geschäftsführer Felix Cramer und Präsident Hans-Joachim Watzke sprachen sich deutlich für die volle Unterstützung des Mittelfeldspielers aus. Dies geschah im Kontext der kontrovers diskutierten Geste, die Nmecha nach einem Tor gegen die SV Elversberg zeigte und in Verbindung mit dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" gebracht wird.

Solidarität des Vereinsleitung mit dem Spieler

Felix Cramer stellte klar, dass der Verein hinter einem Spieler wie Felix Nmecha steht. Er betonte, dass ein Spieler des Vereins in der Öffentlichkeit immer unterstützt und gestärkt werden muss. Cramer erklärte, er könne die Kritik an dem Teil des Torjubels verstehen, wenn man die empfundene Symbolik als Angriff auf bestimmte Menschen begreift. Gleichzeitig wünschte er sich von der Mitgliederversammlung und der Öffentlichkeit mehr Vertrauen, um die Absicht der Geste richtig einordnen zu können. Er forderte dazu auf, die aktuelle Situation gemeinsam zu meistern und den Vorfall hinter sich zu lassen.

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Die Aussage des Geschäftsführers, die Situation einfach vergessen zu lassen, stieß auf gemischte Reaktionen. Neben Applaus erteilten Buhrufe von Anwesenden deutlich zu erkennen, dass nicht alle Mitglieder mit diesem Ansatz zufrieden waren. Dennoch blieb die offizielle Linie des Clubs eindeutig: Es gilt, den Spieler im Rücken zu haben, auch wenn die Interpretation der Geste in der Öffentlichkeit unterschiedlich ausfiel. Die Vereinsführung sieht sich in der Verantwortung, die Kommunikation nach außen zu steuern und internen Zusammenhalt zu stärken.

Präsident Watzke zu Glaubensfreiheit und Anpassung

Auch BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke bezog klare Position zu den Vorfällen. Er bejahte die Frage, ob Felix Nmecha bei Borussia Dortmund seinen Glauben uneingeschränkt zeigen darf, mit einem klaren Ja. Watzke führte jedoch aus, dass es notwendig sei, das eigene Verhalten stets zu überprüfen. Wenn eine Handlung den Verein spalte oder der Handelnde sich nicht mehr gut fühle, müsse er nachschärfen. Das Ziel sei es, das Verhalten wieder für alle kompatibel zu machen.

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Watzke betonte, dass diese Kritik nicht spezifisch gegen Felix Nmecha gerichtet war, da er sich für diesen wunderbaren Menschen einsetzen werde. Die Aussage gelte vielmehr für alle Beteiligten im Verein. Es gehe darum, Verständnis füreinander aufzubringen und das eigene Handeln so auszurichten, dass ein Gesamtkonsens erreicht werden kann. Watzke glaubte, dass sich der Verein auf dem richtigen Weg befinde, um diese Balance zu finden. Dies unterstrich die Haltung, dass Freiheit des Glaubens existiert, aber im Rahmen des gesellschaftlichen Miteinanders zu gestalten ist.

Genesungswünsche für Harry Kane von Konkurrent

Neben den internen Debatten widmete sich die Versammlung auch der Verletzung des Tottenham-Star-Stürmers Harry Kane. Felix Cramer nutzte seine Rolle als Ligapräsident, um dem Konkurrenten und der Bundesliga herzlichste Genesungswünsche auszusprechen. Er hob hervor, dass Kane nicht nur ein untadeliger Sportler und großartiger Fußballer ist, sondern der Bundesliga enormen Glanz verliehen hat. Diese Würdigung erfolgte trotz der rivalisierenden Positionen der Vereine.

Kane hatte sich am Freitag im Spiel gegen die SV Elversberg einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Die Operation fand noch in der Nacht auf Samstag statt. Der 33-Jährige wird mehrere Monate ausfallen müssen. Cramer argumentierte, dass diese Verletzung nicht nur den Spieler selbst betrifft, sondern auch den Verein und die gesamte Liga. Der Verlust eines solch prominenten Akteurs wird als erheblicher Rückschlag für die Attraktivität der Bundesliga gewertet. Die Solidarität über Vereinsgrenzen hinweg wurde als selbstverständlicher Bestandteil des professionellen Sports dargestellt.

Neue Rolle von Ole Barck und Tabellenführung

Präsident Watzke lobte zudem die Arbeit von Sportdirektor Ole Barck, der im Sommer vom Aufsteiger SV Elversberg nach Dortmund gewechselt war. Barck übernahm die Rolle des früheren BVB-Profis Sebastian Kehl, der im März seinen Posten verlassen hatte. Watzke beschrieb Barcks Einstieg als absoluten Volltreffer und hob dessen unprätentiöse, sachliche Art sowie hohe Kompetenz hervor. Trotz der Verletzung von Kane und der medialen Aufmerksamkeit um Nmecha zeigte sich die Vereinsführung zufrieden mit der sportlichen und organisatorischen Ausrichtung.

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Die Jahreshauptversammlung fand in einem Moment großer sportlicher Euphorie statt. Borussia Dortmund war am Samstag beim Schlusslicht Borussia Mönchengladbach mit 1:0 siegreich und führte damit wieder die Tabelle an. Dies war der erste Tabellenführungs-Status bei einer Mitgliederversammlung seit acht Jahren. Trainer Edin Terzic und seine Mannschaft haben unter diesen Umständen gezeigt, dass sie auch unter internationalem Druck bestehen können. Die Versammlung schloss mit dem Bewusstsein, dass das Team auf dem richtigen Weg ist und die Unterstützung des Vorstands sowie der Fans entscheidend für den weiteren Erfolg bleibt. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und klarer internen Positionierung soll die Basis für die kommende Zeit bilden.