BVB-Debakel im Derby gegen Bochum: Hamann Fassungslos

Borussia Dortmund verliert im kleinen Derby beim VfL Bochum mit 2:0. Ein Doppelschlag von Georgios Masouras bringt den VfL in Führung. Sky-Experte Didi Hamann ist über den hanebüchenen Rückpass von Niklas Süle zu dem zweiten Bochumer Tor fassungslos.

Der BVB geriet im kleinen Derby gegen Bochum durch einen Doppelschlag ins Hintertreffen. In der Halbzeit wirkt Didi Hamann regelrecht fassungslos. Nach der 3:0-Gala in der Champions League der harte Aufprall in der Bundesliga ! Im kleinen Derby beim VfL Bochum erwischte Borussia Dortmund am Samstagnachmittag (15. Februar 2025) eine erste Halbzeit zum Vergessen. Durch einen Doppelschlag von Georgios Masouras (33./35.

) ging der VfL innerhalb von zwei Minuten erst mit 1:0 und dann mit 2:0 in Führung – und dabei leiste der BVB kräftig Schützenhilfe. So entstand das zweite Tor der Bochumer durch einen hanebüchenen Rückpass von Niklas Süle genau in den Lauf des Griechen. Eine Szene, die Sky-Experte Dietmar Hamann ratlos zurückließ. „Also ich weiß nicht ... Den Ball muss er schärfer spielen oder etwas direkter zu Kobel“, so der ehemalige Nationalspieler. „Ich weiß gar nicht, was er da machen wollte.“ Doch nicht nur die äußerst unglückliche Rückkehr des lange verletzten Abwehrspielers in die Startelf sorgte für Gesprächsstoff in der Halbzeitpause. Auch die taktische Ausrichtung der Dortmunder war Thema. Trainer Edin Terzic und sein Coaching-Team standen vor der Herausforderung, die Mannschaft zu motivieren und den richtigen Weg zurück in die Spur zu finden. Die Halbzeitansprache von Kovac hatte maßgeblichen Anteil - „wo es nicht einfach ist zu gewinnen, heute wieder wie von allen guten Geistern verlassen“, so die Halbzeit-Bilanz des TV-Experten. Sein Kollege Erik Meijer kritisierte auch das Dortmunder Abwehrverhalten vor dem 0:1. „Als Stürmer sehe ich einen guten Laufweg von () Hofmann, aber dass du da so viel Platz weg gibst, das ist eigentlich absurd“, so der Niederländer. Mit der Niederlage in Bochum verliert der BVB die internationalen Plätze immer weiter aus den Augen. Bochum hat hingegen die Rote Laterne vorerst abgeben und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf





