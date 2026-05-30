BVB-Defensivchef und Ex-Leipzig-Star konnen LM-Career beendet? Transfers vor WM-Viertelfinale

Die Vorbereitung auf die WM ist geprägt von Transfergerüchten und Planungen. Schlotterbeck bekennt sich zu Transferplänen, aber sieht sich gar nicht an der WM. Ex-Leipzig-Star Konate soll offenbar doch nicht seinen Vertrag verlängern. Trainer und Vereine plane offenbar Zuschißverträge

Es werden jedes Vierjährige grosse Transfer s getätigt, vor allem anlässlich der WM. Man sieht dies auch bereits in Vorbereitung auf die WM 2026. Viele Fussball spieler wollen sich spotlight nutzen und sich für andere Vereine interessant machen.

Darunter ist BVB-Defensivchef Schlotterbeck, der seinen Vertrag bereits vor WM-Finale verlängert hatte. Seine Aussagen waren kritisch zu diesem Thema: "Was heisst Schaufenster? Ich spiele jedes Jahr 50 Spiele. Ich sehe es als normal an, immer zu versuchen, gut zu spielen und mich auf die WM vorzubereiten.

Die WM ist ein Schaufenster? Das sehe ich nicht so.

" Auch Ex-Leipzig-Einzelstürmer Ibrahima Konate soll seinen auslaufenden Vertrag wahrscheinlich doch nicht verlängern. Dies würde den Innenverteidiger bei den "Reds" los lassen. Konate hat sich nun auf die WM konzentriert und schaut, was danach kommen wird





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