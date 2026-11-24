FC Borussia Dortmund zeigt gegen Arsenal eine schwache Defensive mit Fehlern von Gregor Kobel, Julian Ryerson und Joao Cancelo trotz kämpferischer Phasen.

Der FC Borussia Dortmund präsentiert sich im defensive Bereich äußerst verwundbar, als gegen den FC Arsenal eine Partie mit zahlreichen Schwächen begonnen wird. Die defensive Stabilität, die in früheren Wettbewerben als Stärke galt, bricht in der ersten Halbzeit merklich ein, während die gegnerischen Akteure durch zentrale Räume und schnelle Flanken Vorteile erzielen können.

Torwart Gregor Kobel zeigt Unsicherheiten

Gregor Kobel agiert beim frühen Gegentor nicht überzeugend, da er auf dem falschen Fuß steht und den scharfen, zentralen Zuspiel nicht optimal verarbeitet. Obwohl er im weiteren Verlauf der Partie ein- oder zweimal sehr gute Paraden zeigt, bleibt die Gesamtleistung mit einer unsicheren Reaktion bei einem hohen Ball im Endspiel durchwachsen. Seine gewohnte Sicherheit ist nicht durchgängig spürbar.

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Kurz vor der Pause fällt ein weiterer schwacher Moment auf, als er seinen Gegenspieler offensiv ausspielen will, dabei aber den Ball verliert. Er hat Glück, dass Arsenal die daraus resultierende Riesenchance nicht nutzt. In der Schlussphase entwischt ihm sein Gegenspieler häufiger, während er mit dem Ball insgesamt unauffällig bleibt.

Joao Cancelo und Julian Ryerson überfordert

Joao Cancelo wirkt in der Anfangsphase sehr nervös und agiert in vielen Zweikämpfen ungeschickt. Seine stärkste Aktion erfolgt in der 44. Minute, als er nach vorn verteidigt, den Ball erobert und zur Ecke führt, was den besten Angriff der Dortmunder bis dato darstellt. Diese Aktion gibt ihm scheinbar Auftrieb für die zweite Halbzeit, in der er sensationell über den halben Platz dribbelt, um einen Stürmer zu bedienen.

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Trotz dieses Auftriebs hat Cancelo danach wieder größere defensive Probleme und kommt mehrfach zu spät oder steht schlecht. Auch Stellungsfehler sind erkennbar, was in diesem Spiel sonst meist nicht der Fall ist. Seine beste Aktion ist eine Grätsche in der 70. Minute gegen Madueke, die ein wahrscheinliches Gegentor verhindert. Kurz darauf fängt er einen gefährlichen Pass von Ödegaard ab, bevor er in der Schlussphase etwas wackliger wirkt.

Julian Ryerson ist mit dem Tempo des Arsenal-Spiels komplett überfordert, sodass die Engländer mehrfach über seine Seite erfolgreich angreifen können. Er steigert sich in der zweiten Halbzeit zwar, hat aber weiterhin defensive Schwierigkeiten und lässt sich nicht mehr so stark überlaufen wie in den ersten 45 Minuten. Es bleibt eine kämpferische, aber keine wirklich gute Leistung.

Stellvertreter Daniel Svensson und mittelfeldtaktik

Daniel Svensson ist, ähnlich wie Ryerson, mit der Qualität der Arsenal-Offensive überfordert. Beim 0:1 steht er zu weit weg und bei mehreren Flanken bekommt er keinen Druck auf den Ball. Seine Gegenspieler erhalten regelmäßig zu viel Raum, und offensiv findet er nicht statt. Es ist kein guter Auftritt von Svensson, der keine Impulse setzen kann.

Mittelfeldspieler Jobe Bellingham ist von Beginn an gar kein Faktor im Spiel. Er kann die Bälle, wenn er mal welche bekommt, im Mittelfeld nicht festmachen und weiterverteilen. Er wirkt sehr unsicher, traut sich in der zweiten Halbzeit offensiv etwas mehr zu und hat ein paar gute Pässe. Beinahe erzielt er sogar das Führungstor, steht aber im Abseits, bevor er wenig später ausgewechselt wird.

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Versuche, das Spiel nach der nervösen Anfangsphase in den Griff zu bekommen, werden von einigen Spielern initiiert, die viele Bälle fordern. Eine gute Ballbesitzphase nach etwa 17 Minuten hängt stark mit dieser Forderung zusammen. Ein zu hoher Rückpass auf Schlotterbeck fliegt den Dortmundern fast um die Ohren in der 69. Minute, was zeigt, dass die Spieler nicht komplett fehlerfrei agieren.

Angriffsspitze Felix Nmecha und Julian Ryerson

In den ersten Minuten läuft das Spiel an Felix Nmecha vorbei. Im Verlauf kommt er etwas besser rein, kann aber nicht die Impulse geben, die er zuletzt gegeben hat. In der zweiten Halbzeit ist er etwas auffälliger und kommt auch mal in seine Dribblings. Auffällig ist, dass er gegen den Ball etwas aggressiver als sonst agiert und seltener überspielt wird. Trotzdem ist das zu wenig für seine Qualität.

Felix Nmecha ist im Spiel lange gar kein relevanter Teil, um dann in der zweiten Halbzeit aufzudrehen. Hat direkt zu Beginn des zweiten Durchgangs eine gute Chance und nutzt dann die zweite mit einem starken Abschluss in der 55. Minute. Es ist fast schon überraschend, dass er nicht mehr Treffer erzielt. Nach fast 20 Minuten hat er den ersten guten Abschluss der Dortmunder, schafft es aber trotz aussichtsreicher Position nicht, den Ball aufs Tor zu bekommen.

Felix Nmecha fällt sonst so gut wie gar nicht auf und bekommt keinen Fuß in diese Partie. Nach etwas mehr als einer Stunde ist Schluss für ihn. Er macht ein paar Bälle besser fest als Silva und ist vor allem in der Luft wichtig für lange Bälle. Das war es aber auch schon. Er hat in der Schlussphase Glück, dass er den Ball nach einem Freistoß nicht unglücklich ins eigene Tor lenkt, sondern nur an den Pfosten trifft.