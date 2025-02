BVB: Die Krise der Stars - Ein Blick nach Frankfurt?

Der Borussia Dortmund steckt in einer tiefen Krise und wartet seit fünf Heimspielen auf einen Sieg. Die Mannschaft wirkt zerstritten und an den Leistungsträgern fehlt die Begeisterung. Statt radikal umzukrempeln, braucht der BVB einen Bessermacher, der das Potenzial der Spieler entfalten kann. Ein Blick nach Frankfurt zeigt, wie Trainer Dino Toppmöller mit Omar Marmoush einen Mittelmäßigen Spieler zu einem 80-Mio.-Star entwickelte. Kann Niko Kovac in Dortmund ähnliche Erfolge erzielen?

Der BVB steckt in einer schweren Krise , ungeachtet des Sieges in der Champions League gegen Sporting. Selbst die „Gelbe Wand“ vermag diese Mannschaft nicht mehr zu beflügeln: In der Bundesliga wartet der BVB seit fünf Heimspielen auf einen Sieg, die längste Sieglos-Serie seit über 18 Jahren! Das Team wirkt zerstritten, das Feuer und die Begeisterung fehlen. Selbst Trainer Kovac, der auf Einsatz höchsten Wert legt, konnte diesen Trend nicht direkt stoppen.

Nur vier Spieler hatten bei seinem Debüt gegen Stuttgart (1:2) eine positive Zweikampfbilanz: Eigentorschütze Anton, Gelb/Rot-Sünder Ryerson, Kapitän Can und der sonst so schwache Groß. Der Rest? Abgekocht, überlaufen, überfordert. Die vermeintlichen Führungsspieler scheinen zu verschwinden. Brandt und Sabitzer fallen oft völlig aus dem Takt. Unglaublich: Adeyemi hat in der Liga (57 Einsätze) bisher nur eine einzige Flanke zum Tor geführt. Die Verantwortlichen müssen radikal umbauen. Andernfalls führt der Weg weiter nach unten.Der nächste XXL-Umbruch beim BVB ist jedoch der falsche Ansatz. Denn Qualität und Entwicklungspotenzial sind im Kader vorhanden. Stattdessen braucht Dortmund einen Bessermacher. Wie das funktionieren kann, zeigt ein Blick nach Frankfurt. Zum Beispiel: Trainer Dino Toppmöller formte aus dem mittelmäßigen Bundesliga-Stürmer Omar Marmoush innerhalb kürzester Zeit einen 80-Mio.-Star. Diese Rolle muss nun auch Niko Kovac in Dortmund einnehmen. Spieler wie Maxi Beier bleiben zwar hinter den Erwartungen zurück, haben aber enormes Potenzial. Und auch Karim Adeyemi und Jamie Gittens sind noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen. Werden stattdessen im Sommer Millionen in neue Spieler investiert, heißt es nicht, dass alles besser wird. Klar ist: Nur wenn die Verantwortlichen eine Einheit bilden statt sich zu bekämpfen, entfalten sich die Spieler. Auch da reicht ein Blick nach Frankfurt





