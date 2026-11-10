BVB distanziert sich von John Bostocks Netzwerk Ballers in God

Der BVB verlangt von Ballers in God, nicht mehr mit Niclas Füllkrug zu werben. Die Fan-Abteilung kritisiert diskriminierende Inhalte des christlichen Netzwerks von John Bostock.

Der Borussia Dortmund e.V. hat eine klare Positionierung gegenüber dem christlichen Fußballnetzwerk Ballers in God bezogen. Die Organisation wurde vom ehemaligen englischen Profispieler John Bostock gegründet und wirbt aktiv mit aktuellen Bundesligaspielern. Diese enge Verbindung wurde nun von der Vereinsführung sowie der Fan- und Förderabteilung des BVB öffentlich kritisiert. Als unmittelbare Konsequenz forderte der BVB von Ballers in God, die kommerzielle Zusammenarbeit zu beenden und künftig nicht mehr mit ihren Akteuren zu werben.

Kern des Konflikts um christliche Werte und Ausgrenzung

Ballers in God beschreibt sich selbst als eine globale, von Spielern geführte Gemeinschaft. Das Ziel ist es, Profifußballern und deren Partnern dabei zu helfen, Jesus kennenzulernen und im christlichen Glauben zu wachsen. Die Aktivitäten umfassen wöchentliche Online-Treffen, Kleingruppen, Gebetseinheiten und jährliche Fünftages-Retreats. Ein zentrales Ritual dieser Retreats ist die Taufe von aktiven Spielern in Swimmingpools der Veranstaltungsorte. Neben dieser religiösen Arbeit betreibt das Netzwerk einen eigenen Shop. Dort werden Merchandise-Artikel wie Schienbeinschoner mit Kreuz-Motiven oder Torwarthandschuhe mit der Aufschrift His Hands verkauft.

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Öffentliche Kritik an homophoben Inhalten im Netzwerk

Die Kritik an Ballers in God konzentriert sich auf die Verbreitung von Inhalten, die die LGBTQ+-Community als ausgrenzend oder abwertend empfinden. Die Fan- und Förderabteilung des BVB gab in einer Stellungnahme an, das Netzwerk verbreite ein Weltbild, in dem Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität abgewertet werden. Rechercheergebnisse der ARD aus dem Sommer bestätigten diese Bedenken. Demnach wurden in Chat-Nachrichten des Netzwerks Abtreibungen als Satans Plan bezeichnet. Zudem wurde Homosexualität explizit als Sünde klassifiziert. Diese Haltung steht im direkten Widerspruch zu den Werten der modernen Fußballkultur und der gesellschaftlichen Verantwortung des Vereins.

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Rolle von Niclas Füllkrug und John Bostocks Vergangenheit

Zu den häufig mit dem Netzwerk assoziierten Spielern gehören unter anderem Alisson Becker, Maxence Lacroix und Antoine Semenyo. Der Kanal des Netzwerks verzeichnet rund 787.000 Follower auf Instagram. Regelmäßig werden dort Torjubel mit christlichen Zitaten gepostet. Die Herkunft des Netzwerks ist eng mit dem Leben von John Bostock verbunden. Der Ex-Profi spielte unter anderem für Crystal Palace und feierte dort mit 15 Jahren sein Debüt. Nach einer schwierigen Profikarriere wandte er sich zunehmend seinem Glauben zu. Er begründete seine Tätigkeit im Fußball mit der Überzeugung, durch seine Präsenz als Missionar wirken zu können. Seine Nähe zu Ben Fitzgerald von der Organisation Awakening Europe, die Konversionstherapien anbietet, wurde ebenfalls thematisiert.

Reaktion des BVB und weitere Konsequenzen

Nach der öffentlichen Debatte änderte der BVB seine Strategie. Hans-Joachim Watzke äußerte auf der Mitgliederversammlung der Fan- und Förderabteilung am Montagabend, dass er der Kritik weitestgehend zustimme. Er betonte jedoch, dass der betroffene Spieler stets korrekt und respektvoll aufgetreten sei. Trotz dieser Distanzierung bleibt Niclas Füllkrug im Kader. Demnach soll er in Zukunft auf spezifische Torjubel verzichten, die mit dem Netzwerk in Verbindung gebracht werden. Zusätzlich plant der DFB sowie der BVB Gespräche mit dem Spieler zu führen. Die Marke soll nicht mehr im offiziellen Marketing des Vereins genutzt werden. Dieser Schritt markiert eine klare Abgrenzung von der religiösen Agenda von Ballers in God innerhalb der deutschen Liga.