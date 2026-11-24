Borussia Dortmund holt im Emirates Stadium das erste Heimspiel-Unentschieden für Arsenal. Nach 0:1-Rückstand durch Gyökeres bringt Beier den Ausgleich. Details zum Spiel.

Im Emirates Stadium in London hat Borussia Dortmund einen historischen Unentschiedenpunkt im Champions-League-Wettbewerb geholt und damit den FC Arsenal besiegt. Nach einer schwachen ersten Halbzeit, in der die Gunners die Partie dominierten, drehte der BVB unter Trainer Niko Kovač die Spiele um und sicherte sich am Ende ein 1:1. Dies markiert den ersten historischen Moment, da Dortmund damit die erste Mannschaft ist, die im Stadion der Londoner in dieser Saison Punkte mitnehmen konnte. Arsenal hatte zuvor wettbewerbsübergreifend alle Heimspiele gewonnen.

Die ersten 45 Minuten dominierten Gunners die Partie

Zu Beginn der Begegnung sah alles nach einer weiteren Pleite für die Schwarz-Gelben aus. Die Gäste von Niko Kovač, Trainer des BVB mit 55 Jahren, kamen kaum aus der eigenen Hälfte heraus und standen unter ständigem Druck. Arsenal schürte den Druck von der ersten Minute an, während Dortmund defensiv dicht machte und kaum Torchancen kreieren konnte. Ein erster Versuch von Bernardo Silva flog bereits nach knapp 20 Minuten deutlich über das Tor. Auch der Schlussmann der Gäste, Alexander Nübel, war noch nicht gefordert, da ein Abschluss von Gadou von Keeper Kepa gehalten wurde. Dortmund hatte Glück, dass die Gunners ihre Chancen nicht nutzten, und zog dennoch nach hinten ab.

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In der 10. Minute fiel dann die Führung für Arsenal. Madueke bediente Viktor Gyökeres, der aus einer Distanz von rund 20 Metern einen kräftigen Wuchtschuss abfeuerte. Der Ball flog über den Keeper Kobel hinweg direkt ins Tor und stellte den 1:0-Endstand für die erste Halbzeit her. Torschütze war der Schwede Viktor Gyökeres, während Madueke die Vorlage lieferte. Beide feierten den Treffer mit dem typischen Masken-Jubel. Der DFB-Star Kai Havertz saß bei den Gunners auf der Bank, während Gyökeres die Führung übernahm. Dortmund kam in der ersten Halbzeit kaum gefährlich vor das Tor.

Die zweite Hälfte drehte sich: Beier egalisiert für den BVB

Nach der Pause zeigte sich der BVB in einer deutlich anderen Leistung. Mit viel Dampf aus der Kabine ging es weiter, und bereits in der 51. Minute sah es so aus, als würde der BVB vom Punkt treffen. Nach einer Ecke von Ryerson sprang Viktor Gyökeres am höchsten und bekam den Ball an den Arm. Der Schiedsrichter Maurizio Mariani zeigte jedoch nicht auf den Elfmeterpunkt, und auch der VAR griff nicht ein. Schiri-Experte Patrick Ittrich erklärte im Studio bei Prime Video, dass es sich um ein klares Handspiel gehandelt habe, doch der Unparteiische behielt seine Entscheidung bei. Dennoch jubelte Dortmund vier Minuten später, da die Schwarz-Gelben den Ausgleich erzielten.

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In der 55. Minute entwickelte sich ein wunderschöner Spielaufbau. Der Nachwuchsspieler Gadou dribbelte sich durchs Mittelfeld und bediente Maxi Beier, der den Ball mitnahm. Beier blieb cool, umging den Gegenspieler Magalhães mit einem Haken und schob den Ball flach rechts ins Tor. Damit stand es plötzlich 1:1. Diese Situation war doppelt bitter für den BVB, da es kurz darauf fast zum Siegtor gekommen wäre. Julian Brandt staubte in der 68. Minute ab, um den vermeintlichen 2:1-Führungstreffer für den BVB zu markieren. Der Engländer stand jedoch bei Ryersons Schuss knapp im Abseits, sodass der Treffer aberkannt wurde. Die Gunners hatten nun die Möglichkeit, die Führung zurückzugewinnen.

Aluminium und Keeper retteten den Punkt für Dortmund

Beide Mannschaften drückten nun massiv auf das Siegtor, und der BVB konnte am Ende auf Glück hoffen. Myles Lewis-Skelly brachte die Kugel vor das Tor, und Schlotterbeck, Guirassy und zweimal der Pfosten retteten den BVB vor einem weiteren Rückstand. Alexander Kobel hielt den Ball schließlich in der 79. Minute fest. Und noch einmal rettete das Aluminium die Schwarz-Gelben. Nach einer tollen Vorlage von Eze traf auch Rice nur den Pfosten in der 84. Minute. Puh, Borussia Dortmund hat so die zweite Niederlage in dieser Champions-League-Saison verhindert.

Das Unentschieden hat zur Folge, dass der BVB in London nicht als Verlierer abzieht. Für Arsenal bleibt die Heimserie somit ununterbrochen, aber der Punktgewinn des BVB ist historisch bedeutsam. Die Leistung in der zweiten Halbzeit zeigte, dass der BVB in London mithalten kann, wenn die Mannschaft zusammenrückt. Niko Kovač wird die Leistung der zweiten Halbzeit loben können, während Arsenal enttäuscht sein wird, den Vorsprung nicht gehalten zu haben. Die nächste Champions-League-Runde wird zeigen, ob diese Leistungssteigerung von Dauer ist. Der BVB hat den Beweis angetreten, dass man im Emirates Stadium bestehen kann, auch wenn der Gegner unter Druck stand.