BVB-Fans tobte gegen Jamie Gittens: Kovac reagiert auf den Ärger

Nach der Niederlage des BVB in Bochum tobten die Fans, besonders Jamie Gittens wurde dafür angefeindet. Trainer Niko Kovac reagierte auf die Vorwürfe und die Situation zwischen den Fans und Spielern.

Die mitgereisten BVB -Fans ließen bei der Pleite in Bochum ihrem Ärger freien Lauf. Besonders Jamie Gittens bekam es ab - Trainer Niko Kovac reagiert. Jetzt pesten sogar schon die eigenen Fans gegen die Spieler! Es war bezeichnend, als der Dortmunder Jamie Gittens bei seiner Auswechslung sichtlich frustriert trottete. Gittens am Gästeblock vorbei, bereits nach 54 Minuten war Schluss für den Engländer.

Dass er nach nicht einmal einer Stunde durch Maximilian Beier ersetzt wurde, stieß Gittens übel auf. Die Auswechselspieler Giovanni Reyna, Yan Couto und Waldemar Anton versuchten den niedergeschlagenen Gittens zu umarmen, doch er schubste sie einfach weg. Auch gab es kein Handshake mit Niko Kovac und Sebastian Kehl. Damit nicht genug: Nach Abpfiff setzte es gellendes Pfeifkonzert, es hagelte weitere Beschimpfungen, Becher flogen - und sogar eine Fahnenstange. Auf der Tribüne saßen die Bosse Matthias Sammer, Lars Ricken und Hans-Joachim Watzke mit versteinerter Miene. Kehl saß verzweifelt und kopfschüttelnd an der Seitenlinie. Auf den Fan-Ärger und Gittens angesprochen, ob es Zwietracht zwischen der Mannschaft und den Fans gebe? „Gar nicht. Wir müssen jetzt nicht diese Aufnahme hernehmen und da irgendwas reininterpretieren. Dafür sind wir beide erwachsen genug und groß genug“, erwiderte Kovac. Gittens habe sich über seine Auswechslung geärgert und dass der BVB mit 0:2 hinten lag - mehr nicht. „Da jetzt was hineinzuinterpretieren - dafür bist du ein zu guter Journalist, als dass du mir da irgendwas erzählen willst“, kreidete Kovac-Reporter Yannick Erkenbrecher an. Gittens sei „ein ganz feiner Junge, keiner, der irgendwas vom Zaun bricht“. Die Spieler seien „enttäuscht, wenn sie ausgewechselt werden. Die Fans sind natürlich auch enttäuscht, wenn wir die Spiele verlieren. Aber man darf das nicht überinterpretieren“, meinte Kovac. Bemerkenswert: In der Mixed Zone stellte sich kein Spieler oder Verantwortlicher den Fragen der Reporter. Auf der Pressekonferenz erklärte Kovac auf Nachfrage von, dass die Spieler möglichst schnell regenerieren wollen würden. „Ich bin da, das reicht ja“, sagte der 53-Jährige.





BVB Bochum Jamie Gittens Niko Kovac

