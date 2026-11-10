BVB Frauen: Derby gegen Schalke soll Zuschauerrekord brechen

Die BVB-Frauen empfangen Schalke am Sonntag in der Regionalliga West. Eine Genehmigung erlaubt bis zu 17.555 Zuschauer im Stadion Rote Erde.

Das Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 ist immer etwas Besonderes. Wenn die BVB-Frauen am Sonntag in der Regionalliga West auf Schalke treffen, könnte die Partie nach aktuellem Stand sogar historisch werden. Der BVB verfolgt neben dem Aufstieg in die 2. Liga auch ein besonderes Rekordziel.

Im Mittelpunkt steht das Stadion Rote Erde in Dortmund, die Heimspielstätte der BVB-Frauen. Der Verein will dort die bisherige Bestmarke für einen Zuschauerschnitt bei einem Frauenspiel in der dritten Liga überbieten. Der Hintergrund ist eine Vorbereitung, die in den vergangenen Wochen rund um das Spiel entstanden ist.

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Rekordkulisse im Stadion Rote Erde

Die BVB-Frauen dürfen künftig bis zu 17.555 Zuschauer in das Stadion Rote Erde lassen. Bisher war die Kapazität auf 10.000 Plätze begrenzt. Die Genehmigung der Stadt Dortmund ist an zwei Bedingungen geknüpft: Es darf kein Parallelspiel im großen Stadion stattfinden und die Partie darf keine Risiko-Ansetzung sein.

Die Idee, mehr Fans anzulocken, entwickelte eine Crowd-Managerin des Vereins. Für das Konzept wurden die Fluchtwege analysiert, und ein Ingenieur erarbeitete ein neues Brandschutzgesetz. Der BVB, die Feuerwehr, die Polizei, der Stadion-Betreiber und der Sicherheitsdienst schufen gemeinsam die Voraussetzungen für die Genehmigung.

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Als Vergleichswert nennt der Bericht die Partie von Hertha BSC im Mai. Damals kamen 14.500 Zuschauer gegen Erfurt ins Olympiastadion, und diese Marke in der dritten Frauenfußball-Liga will der BVB nun knacken. Wenn alle Besucher mit Ticket erscheinen, würde der Verein den bisherigen Rekord deutlich übertreffen.

Sportliche Ziele und der Vorsprung in der Liga

Die BVB-Frauen wollen auf dem Platz beweisen, dass sie sich im Vergleich zur vergangenen Saison verbessert haben. Damals verpasste die Borussia nicht nur den Aufstieg, sondern schied im Achtelfinale des Westfalen-Pokals gegen Schalke aus.

Die Revanche ist deshalb ein wichtiges Ziel. Hinzu kommt der Vorsprung von aktuell elf Punkten, den die Dortmunderinnen nicht schrumpfen lassen wollen. Bislang gewann das Team jede Partie der Liga, erzielte dabei 59 Tore, also fast fünf pro Spiel, und kassierte am vergangenen Wochenende den ersten Gegentreffer.

Alexandra Popp und das besondere Derby

Herausragende Akteurin des BVB ist Alexandra Popp, die 35 Jahre alt ist. Die ehemalige Kapitänin der Nationalmannschaft führt die Torjägerinnenliste mit 17 Treffern an. Keine Spielerin der beiden obersten Ligen in Deutschland hat in dieser Saison häufiger getroffen.

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Popp erzielte in zwölf Spielen sechsmal das wichtige 1:0. Für sie ist das Derby ebenfalls eine besondere Partie, denn es ist ihr erstes Duell dieser Art. Ihr verstorbener Vater war großer Schalke-Fan, weshalb das Thema seit jeher in ihrem Leben eine Rolle spielte.

Im Interview mit WELT sprach Popp über ihren Wechsel zum BVB und erzählte, dass ihr Vater sie sicher ein wenig aufgezogen hätte. Eine BVB-Schalke-Kombination innerhalb der Familie gehöre einfach dazu, wie es früher bei Revierderbys auch schon gewesen sei. Dass es zu Hause dann sehr lustig zugegangen wäre, sei sicher.

Neben dem Sportlichen bietet der Verein ein Familienfest rund um das Spiel an. Dort geben unter anderem die Ex-Stars Dedê (48) und der verletzte Emre Can (32) Autogramme. Damit soll auch abseits des Platzes ein Höhepunkt entstehen, sofern die Genehmigung für das Stadion greift.