BVB-Frauen planen Rekordkulisse im Revierderby gegen Schalke

Borussia Dortmund erwartet mit dem Regionalliga-Derby gegen Schalke 04 einen neuen Zuschauerrekord für die dritte Liga. Sportdirektor Ralf Kellermann sieht das Potenzial, die Besucherzahlen von Bundesliga-Highlights zu übertreffen, um den Frauenfußball national und international zu profilieren.

Am kommenden Sonntag steht ein historisches Ereignis im deutschen Frauen fußball bevor, wenn Borussia Dortmund in der Regionalliga auf Schalke 04 trifft. Dieses Revierderby hat das Potenzial, nicht nur lokal, sondern bundesweit für große Aufmerksamkeit zu sorgen, da erwartet wird, dass die Partie mehr Zuschauer anzieht als jedes andere Spiel der dritten Liga zuvor.

Die Schätzungen gehen davon aus, dass im besten Fall bis zu 17.555 Fans die Rote Erde füllen werden. Diese Zahl ist so hoch, dass sie potenziell sogar die Kulisse eines absoluten Topspiels in der höchsten deutschen Spielklasse, der Bundesliga, übertreffen könnte. Während die Männermannschaften von Borussia Dortmund aufgrund der Länderspielpause aktuell keine Pflichtspiele austragen, stehen für die Frauen mehrere hochkarätige Begegnungen an.

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Ralf Kellermann wagt gewagte Prognose zur Zuschauerzahl

Bereits am Samstag findet das Spitzenspiel der Bundesliga statt, bei dem der Vizemeister Wolfsburg auf den Titelverteidiger Bayern München trifft. Dieses Duell zwischen den beiden einzigen deutschen Meisterinnen der vergangenen vierzehn Jahre wird in der VW-Arena ausgetragen und gilt als das absolute Highlight des Wochenendes im deutschen Frauenfußball. Doch trotz dieses prestigeträchtigen Aufeinandertreffens wagt der Dortmunder Frauen-Sportdirektor Ralf Kellermann eine mutige Prognose.

Er ist der Überzeugung, dass sein Ex-Verein Wolfsburg am Vortag weniger Zuschauer anziehen wird als das Dortmunder Derby, obwohl die Wolfsburgerinnen in einem großen Stadion antreten und es sich um das wichtigste Spiel der ersten Liga handelt. Kellermann kennt die Verhältnisse bestens, da er achtzehn Jahre lang als Trainer und Manager die erfolgreiche Ära der Wolfsburgerinnen prägte, in der zweimal die Champions League und siebenmal die Meisterschaft gewonnen wurden.

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In seiner Amtszeit zogen die Bundesliga-Duelle gegen Bayern München zeitweise mehr als 20.000 Zuschauer an. Allerdings sind diese Zahlen in jüngster Vergangenheit gesunken; während der letzten Saison kamen gegen Bayern nur 12.500 Fans, davor noch 17.200. Für BVB bedeutet eine volle Kapazität von 17.555 Zuschauern einen enormen Schub für die Sichtbarkeit des Frauenfußballs. Solche Events sind entscheidend, da sie nicht nur in Deutschland, sondern auch international wahrgenommen werden und zeigen, wie ernsthaft der Verein das Projekt Frauenfußball verfolgt.

BVB setzt alles auf volle Rote Erde für historisches Derby

Der BVB setzt alles daran, damit die Rote Erde ausverkauft ist. Ein volles Stadion soll nicht nur als Motivation für die Dortmunder Spielerinnen dienen, die bisher alle Spiele dieser Saison gewonnen haben, sondern auch als Signal nach außen wirken. Die beeindruckende Kulisse soll potenzielle Talente für die Zukunft anlocken. Kellermann betont, dass junge Spielerinnen sehen, was hier entsteht und welche Infrastruktur sowie Unterstützung geboten werden.

Dies könnte sie dazu bewegen, sich in den nächsten ein bis zwei Jahren für einen Wechsel nach Dortmund zu interessieren. Die strategische Bedeutung dieses Spiels geht also weit über die reine sportliche Leistung hinaus. Es dient als Plattform, um die Marke Borussia Dortmund im Bereich des Frauenfußballs weiter zu festigen und die Popularität der Sportart insgesamt zu steigern. Die Medienpräsenz durch Live-Übertragungen im WDR und ARD unterstreicht zudem die hohe öffentliche Relevanz.

Die Kombination aus lokaler Rivalität, historischem Kontext und ambitionierter Marketingstrategie macht dieses Event zu einem einzigartigen Moment, der die Grenzen zwischen Amateurliga und Profibereich verschwimmen lässt und zeigt, dass Frauenfußball in Deutschland einen neuen Aufschwung erlebt.