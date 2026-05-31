Der 1. FC Köln II sichert sich den Meistertitel und verhindert damit den Aufstieg der BVB-Frauen. Alexandra Popp muss nun in der drittklassigen Regionalliga spielen.

BVB-Frauen verpassen Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga , Alexandra Popp muss in der Regionalliga bleiben. Der 1. FC Köln II sicherte sich den Meistertitel und verhinderte damit den Aufstieg der BVB-Frauen.

Trotz einer beeindruckenden Saison mit 106:13 Toren vor dem letzten Spieltag blieben die BVB-Frauen in der Regionalliga West hängen. Alexandra Popp, die erst vor wenigen Wochen vom VfL Wolfsburg wechselte, muss nun in der drittklassigen Regionalliga spielen. Die 35-jährige hatte sich emotional vom VfL Wolfsburg verabschiedet und erzielte im Abschiedsspiel ein Doppelpack. Der BVB rüstet weiter auf und hat prominente Verstärkung geholt, aber ein Aufstieg in die zweite Liga ist nur eine Frage der Zeit.

Mit dem FC Schalke 04 steigt ein weiterer riesiger Traditionsklub in die Regionalliga auf und mischt künftig mit. Ab der Saison 2027/28 wird eine neue dritte Liga eingeführt, was bedeutet, dass der Weg zurück in die Zweitklassigkeit um eine weitere Zwischenstufe verlängert wird. Für Alexandra Popp ist klar, dass die größte Herausforderung darin besteht, sich nicht an das untere Niveau anzulegen, sondern auf ihrem Niveau zu bleiben. Die Mission Bundesliga verschiebt sich - mindestens um ein Jahr.

Immerhin: In der kommenden Saison kann man sich wieder bei Männern und Frauen auf das Revierderby freuen





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BVB-Frauen Aufstieg 2. Frauen-Bundesliga Regionalliga Alexandra Popp

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