BVB-Frauen wollen Zuschauerrekord der Frauen-Regionalliga beim Revierderby knacken

Die BVB-Frauen könnten beim Revierderby den Regionalliga-Zuschauerrekord brechen, denn das Stadion Rote Erde soll künftig bis zu 17.555 Fans fassen.

Die BVB-Frauen könnten beim Revierderby gegen die Schalkerinnen den bisherigen Zuschauerrekord der Frauen-Regionalliga übertreffen. Der aktuelle Bestwert liegt bei 14.500 Fans und wurde im Mai 2026 beim Duell zwischen dem BSC und Erfurt aufgestellt. Laut der Zeitung Bild arbeitet der Verein derzeit daran, die Voraussetzungen für eine deutlich größere Kulisse bei Heimspielen zu schaffen.

Der Hintergrund ist eine bauliche Grenze: Im Stadion Rote Erde passen bislang nur 10.000 Fans. Die Idee, mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in die Spielstätte zu locken, ist dennoch bereits konkret geworden und wird nun gezielt umgesetzt.

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Sicherheitskonzept ebnet den Weg für mehr Fans

Eine Crowd-Managerin hat laut Bild ein Konzept entwickelt, bei dem der Sicherheitsaspekt im Mittelpunkt steht. Die Idee sieht vor, die Kapazität der Anlage deutlich zu erhöhen, ohne die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher aus dem Blick zu verlieren.

An der Ausarbeitung waren neben der Crowd-Managerin auch die Feuerwehr, die Polizei, der Stadion-Betreiber und der Sicherheitsdienst beteiligt. Gemeinsam haben sie die Voraussetzungen geschaffen, damit die Stadt die Genehmigung erteilen kann.

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Kapazität von 17.555 Plätzen unter Bedingungen

Die BVB-Frauen dürfen künftig bei Heimspielen vor bis zu 17.555 Fans auflaufen. Diese Zahl gilt allerdings nicht uneingeschränkt, denn sie ist an zwei Bedingungen geknüpft.

Erstens darf im Signal-Iduna-Park kein Parallelspiel stattfinden. Zweitens darf es sich nicht um eine Risiko-Partie handeln. Sollte eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt sein, bleibt die Kapazität entsprechend begrenzt.

Sollten tatsächlich alle Fans zum Revierderby kommen, die sich Karten vorbestellt haben, würde der bisherige Regionalliga-Rekord laut dem Bericht von Bild deutlich übertroffen. Ob sich diese Zahl am Spieltag bestätigt, hängt von der tatsächlichen Nachfrage ab.

Sportliche Favoritenrolle und Familienfest

Sportlich gehen die BVB-Frauen als Favoritinnen in das Revierderby, denn sie haben bislang jedes Spiel in der Regionalliga gewonnen. Diese Serie unterstreicht die starke Ausgangslage vor dem Duell mit den Schalkerinnen.

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Die frühere DFB-Kapitänin Popp hat in dieser Saison bereits 17 Treffer erzielt und führt damit die Torschützinnenliste allein an. Ihre Torquote ist ein zentraler Baustein der Dortmunder Offensive.

Für Popp und ihre Mitspielerinnen bietet das Derby zudem eine Gelegenheit zur Revanche. In der Vorsaison war Dortmund im Achtelfinale des Westfalen-Pokals an den Schalkerinnen gescheitert.

Auch abseits des Platzes plant der BVB ein Highlight. Ein Familienfest soll rund um die Partie stattfinden, bei dem unter anderem Autogrammstunden angeboten werden.