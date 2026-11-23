Borussia Dortmund tritt im Champions-League-Duell beim FC Arsenal an. Trainer Niko Kovac hofft auf ein torreiches Spiel und setzt auf verletzte Stars.

Das anstehende Champions-League-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Arsenal verspricht besondere Attraktivität durch die Rückkehr verletzter Akteure. Ein Offensiv-Duo des BVB steht nach überstandenen Oberschenkelverletzung en wieder im Kader und könnte das Gleichgewicht im spitzenspielartigen Begegnung zwischen zwei der besten Abwehrreihen Europas maßgeblich beeinflussen.

Trainer Kovac prognostiziert torreiches Champions-League-Spiel

Niko Kovac geht fest davon aus, dass das Topspiel zwischen Dortmund und Arsenal kein Ergebnis mit null Treffern ergeben wird. Der Trainer begründet diese Einschätzung damit, dass beide beteiligten Mannschaften über ausreichend individuelle und kollektive Qualitäten verfügen, um Tore zu erzielen. Trotz der bekannten Schwierigkeit im Auswärtsspiel beim englischen Erstligisten vertraut er auf die eigenen Stärken.

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Der Fokus liegt auf einer optimalen Leistung sowohl in der Ballbesitzphase als auch in der Defensive. Kovac betont, dass die Spieler die notwendige Qualität mitbringen, um das mitzunehmen, was das Ziel ist: Punkte. Diese Punkte sind essenziell, um die angestrebten Platzierungen in der Gruppenphase sicherzustellen.

Wichtige Punktestände für die Top-8-Qualifikation im Überblick

Die Ausgangslage für die beiden deutschen und englischen Teilnehmer ist äußerst eng. Borussia Dortmund hat aus den ersten vier Spielen der Gruppenphase bereits neun Punkte gesammelt. Der FC Arsenal liegt mit zehn Punkten lediglich eine Position und einen Punkt vor dem BVB. Beide Teams verfügen somit über sehr gute mathematische Chancen, sich für die Top-8-Qualifikation zu qualifizieren.

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Die Dichte der Punkteverteilung unterstreicht die Bedeutung jedes einzelnen Duells in der laufenden Phase. Keine der beiden Mannschaften kann sich Fehler leisten, da der Abstand nach unten gering ist und jeder Punkt für die weitere Entwicklung der Gruppenkonstellation entscheidend sein könnte.

Kovac lobt den FC Arsenal und Trainer Mikel Arteta

In der Vorbereitungsphase äußerte sich Niko Kovac sehr respektvoll gegenüber dem Gegner und dessen Führungskraft. Er bezeichnete das Team von Mikel Arteta explizit als eine tolle Mannschaft, die zudem von einem tollen Trainer betreut wird. Mit diesem Lob verband er einen direkten Verweis auf die gemeinsame Geschichte.

Kovac wies darauf hin, dass er und das Arsenal-Team in der Vergangenheit bereits gemeinsam viele Erfolge gefeiert haben. Diese Erkenntnis aus der eigenen Erfahrungstradition fließt in die aktuelle Taktik ein. Der Respekt gilt dabei in beide Richtungen, da sowohl Kovac als auch Arteta die Fähigkeiten der jeweils anderen Einheit anerkennen.

Physische Verfassung und Selbstvertrauen beim BVB

Trotz der Achtung vor dem Gegner zeigt sich der BVB-Trainer überzeugt von der eigenen Mannschaft. Er betonte, dass die Spieler bereit sind, körperlich gut drauf sind und viel Selbstvertrauen besitzen. Dieses psychologische Fundament wird als wesentlicher Faktor angesehen, um die hohen Anforderungen im Champions-League-Betrieb zu bewältigen.

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Die Kombination aus physischer Fitness und mentaler Stärke soll helfen, die taktischen Vorgaben umzusetzen. Der Glaube an die eigenen Stärken wird dabei als treibende Kraft gesehen, um das angestrebte Ergebnis im auswärtischen Duell gegen einen der Tabellenführer zu erreichen.