Borussia Dortmund trifft am 24. November auf den FC Arsenal. Erfahren Sie hier alle Infos zum TV-Sender Amazon Prime, zum Livestream und zum aktuellen Tabellenstand.

Am Dienstag, dem 24. November, steht im 5. Spieltag der Champions League eine bedeutende Begegnung auf dem Programm, wenn der BVB im Ausland gegen den FC Arsenal antritt. Die Schwarz-Gelben wollen in London den Weg in die Top 8 ebnen, während der FC Arsenal als aktueller Tabellenführer seiner Liga versucht, diese Position zu festigen. Das Spiel findet unter medialer Hochachtung statt, da beide Vereine ihre letzten Auftritte in diesem Wettbewerb sehr unterschiedlich bewerteten. Für die Fans in Deutschland stellt sich primär die Frage nach der besten Möglichkeit, das Match live zu verfolgen.

Verfügbarkeit des Streams und TV-Sender Amazon Prime

Das Exclusive-Recht zur Übertragung der Begegnung zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund liegt bei Amazon Prime. Dies bedeutet für die Zuschauer, dass die Partie ausschließlich im Pay-TV und als kostenpflichtiger Livestream verfügbar ist. Eine Ausstrahlung im deutschen Free-TV ist für diese Champions-League-Partie nicht geplant. Um das Geschehen aus London live verfolgen zu können, ist daher zwingend ein entsprechendes Abo beim Anbieter nötig, da keine andere legale Übertragungsplattform das Recht besitzt, die Inhalte parallel zu veröffentlichen.

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Aktuelle Form der Teams und Tabellenkonstellation

Die Ausgangslage vor dem Duell ist für beide Lager unterschiedlich gelagert. Der FC Arsenal hat in der Königsklasse bisher drei seiner vier Spiele gewinnen können und rangiert derzeit mit 10 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der Ligaphase. Das Unentschieden gegen den FC Bayern München mit 2:2 verdeutlicht lediglich eine leichte Korrektur, da die Londoner Mannschaft weiterhin zu den Top-Teams der Gruppe zählt. Im Gegensatz dazu müssen die Schwarz-Gelben ihre Leistungslinie noch konsolidieren, um gegen den Tabellenvorreiter bestehen zu können.

Historischer Kontext und vergangene Begegnungen

Ein Rückblick auf die Historie zeigt, dass ein solches Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel bereits zwölf Jahre zurückliegt. Im Jahr 2014 besiegte der FC Arsenal den BVB zuhause mit einem klaren 2:0. Diese Statistik mag für die Dortmunder Motivation sorgen, da sie das letzte direkte Duell in der Erinnerung behalten wollen. Die heutige Konstellation ist jedoch eine völlig andere, da der FC Arsenal unter der Anleitung von Mikel Arteta taktisch gefestigter wirkt und über eine breitere Tiefenwirkung im Kader verfügt, was den BVB vor eine schwere Defensive-Herausforderung stellt.

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Voraussichtliche Aufstellung und taktische Ausrichtung

Die sportliche Auseinandersetzung wird voraussichtlich durch eine spezifische Personalaufstellung geprägt sein, die die Stärken des BVB nutzen soll. In der defensive und mittleren Spielzone könnten Spieler wie Nickels, Gadou, Anton und Schlotterbeck eine zentrale Rolle spielen. Im Mittelfeld und im Angriff setzt der Verein auf Dynamik, wobei Namen wie Ryerson, Veerman, Svensson sowie Bellingham und Nmecha erwartet werden. Die Spitze wird durch Beier und Silva gebildet, die gegen die Abwehrreihe von Arsenal antreten müssen. Diese Struktur zeigt, dass der BVB auf schnelles Umschalten und direkte Offensive setzt.

Wichtige Eckdaten zum Spielverlauf und Ort

Die Begegnung trägt den offiziellen Titel FC Arsenal vs. Borussia Dortmund und findet in der Hauptstadt Großbritanniens statt. Für die Zuschauer ist es wichtig zu wissen, dass es sich um einen Pflichtspiel-Charakter im Rahmen der Gruppen- bzw. Ligaphase der Champions League handelt. Die Übertragung durch Amazon Prime garantiert dabei eine hochwertige Bildqualität und umfassende Analyse, da der Anbieter seine Technologie auf solche Events spezialisiert hat. Wer verpasst, hat die Chance auf eine spätere Einblendung in Zusammenfassungen, aber die Live-Erfahrung bleibt den Abonnenten vorbehalten. Die Ergebnisse der ersten vier Spieltage der Gegner dienen als wichtige Indikatoren für die Prognose des weiteren Verlaufs in dieser entscheidenden Phase des Turniers.