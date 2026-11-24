Borussia Dortmund gastiert bei Arsenal in der Champions League. Niko Kovac nutzt Stephen Rands Erfahrung und setzt auf die Rückkehr von Guirassy und Chukwuemeka.

Borussia Dortmund bereitet sich aktuell auf die prestigeträchtige Champions-League-Partie gegen den FC Arsenal in London vor. Das Gastspiel bei den "Gunners" gilt als eine der schwersten Aufgaben der Saison für die Schwarzgelben, da die Londoner bisher noch ohne Niederlage auf Platz drei der Tabelle stehen. Im Gegensatz dazu belegt Dortmund mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer den zwölften Platz. Das Spiel beginnt um 21 Uhr, wobei SPORT BILD die Begegnung im Live-Ticker verfolgen lässt.

Fitness-Boost durch Guirassy und Chukwuemeka

Für die Dortmunder Fans gibt es eine deutliche Aufwertung der Offensive, da die Stürmer Serhou Guirassy und der Mittelfeldakteur Carney Chukwuemeka wieder zur Verfügung stehen. Beide Spieler haben am Vortag des Spiels erstmals wieder mit der kompletten Mannschaftstruppe trainiert. Trainer Niko Kovac bestätigte diese Entwicklung explizit und betonte, dass die 30-jährige Guirassy und der 23-jährige Chukwuemeka für das morgige Duell in London einsatzbereit sind. Beide stehen nun im Kader der Schwarzgelben.

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Strategischer Verzicht auf Nwaneri-Tipps

Obwohl der 19-jährige Ethan Nwaneri als Ausbildungsspieler von Arsenal stammt, vertraute Niko Kovac bei der Vorbereitung nicht auf dessen Insider-Wissen. Der BVB-Trainer entschied sich bewusst dafür, keine taktischen Ratschläge von dem Leihspieler zu verwenden. Stattdessen setzte das Trainerteam auf die einschlägige Premier-League-Erfahrung von Stephen Rands. Dieser kennt die Strukturen und Spielgewohnheiten des Gegners aus eigener Anschauung und bietet so eine wertvolle alternative Perspektive für die taktische Ausrichtung.

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Neue Statistik-Features bei Prime Video

Für die Zuschauer bietet die Übertragung durch Prime Video in dieser Partie eine technische Neuerung. Das Streaming-Plattform blendet erstmals die Funktion "Progressive Aktionen" ein. Diese spezielle Statistik visualisiert Pässe und Laufwege der Spieler, die dazu dienen, den Ball effektiv nach vorne zu bringen. Die Analyse ist jedoch nicht in der Hauptübertragung enthalten, sondern nur auf dem zusätzlichen Kanal Prime Vision sichtbar.

Sportliche Lage und Perspektiven

Die aktuelle sportliche Situation erfordert von Dortmund maximalen Einsatz, um die Lücke zu den europäischen Spitzenmannschaften zu schließen. Arsenal tritt in London als ungeschlagene Kraft auf, was den BVB vor eine immense Herausforderung stellt. Die Rückkehr der verletzten Akteure Guirassy und Chukwuemeka kann diesen Prozess beschleunigen. Das Team muss nun zeigen, ob die taktische Vorbereitung mit Stephen Rands Unterstützung und die physische Fitness der Neuverpflichtungen ausreichen, um in der englischen Hauptstadt ein positives Ergebnis zu erreichen.