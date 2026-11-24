Borussia Dortmund trifft am 24. November in London auf den FC Arsenal. Alle Infos zum Pay-TV-Stream, den Tabellenkontrasten und dem Live-Ticker.

Am Dienstag, dem 24. November, bestreitet Borussia Dortmund das wichtigste Auswärtsspiel der Gruppenphase in der Champions League. Der BVB reist nach London, um am 5. Spieltag auf den FC Arsenal zu treffen. Dieses Duell ist entscheidend für die Qualifikation unter den besten acht Teams der neuen Format-Phase.

Der aktuelle Leistungsvergleich

Borussia Dortmund hat in der aktuellen Runde noch nicht die nötige Konstanz gezeigt. Die Schwarz-Gelben stehen derzeit vor dem Match mit nur einem einzigen Punktgewinn in der Tabelle. Die Leistungsschwankungen waren im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich spürbar. Das Team muss in London beweisen, dass es zurück auf die Siegerstraße gefunden hat. Jeder Fehler gegen einen der Spitzenkonkurrenten könnte die Traumzone unerreichbar machen.

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Im Gegensatz dazu zeigt sich der FC Arsenal in einer herausragenden Verfassung. Unter der Führung von Trainer Mikel Arteta hat die englische Mannschaft drei ihrer vier bisherigen Spiele in der Königsklasse gewonnen. Das Team aus London führt die Liga-Phase der Champions League an und besitzt einen klaren Vorsprung auf die Verfolger. Besonders beeindruckend ist die defensive Stabilität, die Arteta in seine Taktik integriert hat.

Die Tabellenkonstellation und Punkte

Der FC Arsenal hat sich mit 10 Punkten einen enormen Vorsprung erarbeitet. Diese Punktsumme platziert die Mannschaft von Mikel Arteta auf dem dritten Platz der Ligaphase. Das Ergebnis gegen den FC Bayern München, das mit einem 2:2-Remis endete, zeigt jedoch, dass auch das Top-Team nicht unfehlbar ist. Dennoch bleibt Arsenal der klare Favorit, wenn es um die direkte Tabellenführung geht. Die Sicherheit in den Reihen der Londoner ist enorm.

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Borussia Dortmund muss sich mit deutlich weniger Punkten zufriedengeben. Der Punktestand von nur einem Punkt nach vier Spielen gilt als ernüchternd. Die Mathematik der Qualifikation für die Top 8 ist für die Schwarz-Gelben extrem eng geworden. Nur durch einen Sieg gegen den Tabellenführer Arsenal kann Dortmund noch die realistischen Chancen auf den direkten Einzug in die Runde der besten acht Teams wahren. Eine Niederlage würde die Hoffnungen schnell verblassen lassen.

Historischer Rückblick auf das Duell

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs in einem Pflichtspiel liegt bereits zwölf Jahre zurück. Im Jahr 2014 besiegte der FC Arsenal den BVB im heimischen Stadion mit einem klaren 2:0. Dieser Rückstand an direkten Duellen wird heute in London geholt. Die historische Bilanz liegt klar auf der Seite der Gunners. Für den BVB ist es eine Chance, alte Zöpfe abzuwerfen und eigene Geschichte zu schreiben.

Die Atmosphäre in London wird extrem angespannt sein. Beide Vereine wissen um die Bedeutung dieses Spiels für die weitere Saison. Für den FC Arsenal geht es darum, den Vorsprung zu sichern und die Tabellenführung zu festigen. Für Borussia Dortmund ist es das letzte Aufbäumen, um nicht sofort aus dem laufenden Wettbewerb zu fliegen. Die Emotionen werden hochkochen.

Rechtehalter und Fernsehübertragung

Fans in Deutschland dürfen sich nicht auf Free-TV freuen. Die Partie zwischen Arsenal und Borussia Dortmund ist ausschließlich bei Amazon Prime verfügbar. Amazon Prime zeigt das Spiel exklusiv und live im Stream. Zudem wird die Übertragung im Pay-TV des Anbieters gesendet. Ein kostenpflichtiges Abo bei Amazon Prime ist zwingend erforderlich, um das Match zu verfolgen.

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Die technische Umsetzung erfolgt über den Livestream von Amazon Prime Video. Zuschauer müssen sicherstellen, dass ihre Internetverbindung stabil ist, um Unterbrechungen zu vermeiden. Alternativ kann über das Pay-TV auf die Übertragung zugegriffen werden, falls der Streaming-Dienst nicht genutzt werden soll. Es gibt keine kostenlose Alternative für das Bundesland Deutschland. Der Zugang ist strikt an das Abonnement gebunden.

Live-Ticker und weitere Informationen

Zusätzlich zur Videoübertragung bieten diverse Anbieter einen detaillierten Liveticker an. Fans, die nicht vor dem Bildschirm sitzen möchten, können über Text-Updates auf dem Laufenden bleiben. Diese Ticker liefern Echtzeit-Informationen zu Toren, Karten und Auswechslungen. Die Qualität der Texte ist dabei meist sehr hoch und deckt alle wichtigen Momente ab.

Die Vorbereitung der Teams läuft auf Hochtouren. Beide Trainer haben ihre Kader für das wichtige Auswärtsspiel zusammenestellt. tactical Anpassungen sind für beide Seiten essenziell. Der BVB muss defensiv kompakter stehen als zuvor. Arsenal wird offensiv auf die Schwächen der Dortmunder Abwehr setzen. Die Taktik wird über den Ausgang entscheiden.