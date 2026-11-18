Sehen Sie, wie Borussia Dortmund am 24. November beim FC Arsenal in der Champions League antritt. Alles zur Live-Übertragung auf Amazon Prime und den Live-Ticker.

Am Dienstag, den 24. November, tritt Borussia Dortmund im Rahmen des fünften Spieltags der Champions League in London gegen den FC Arsenal an. Dies ist ein entscheidendes Duell für die Schwarz-Gelben, die um einen Platz unter den besten acht Teams der Ligaphase kämpfen. Für Fans in Deutschland bietet sich eine exklusive Live-Übertragung an, da das Spiel nicht im kostenlosen Fernsehen zu sehen ist. Stattdessen wird die Partie exklusiv und live auf Amazon Prime als kostenpflichtiges Pay-TV-Angebot übertragen. Zusätzlich steht für alle Zuschauer ein detaillierter Liveticker zur Verfügung, der alle wichtigen Momente des Spiels begleitend darstellt.

Der FC Arsenal im Fokus der Ligaphase

Der FC Arsenal hat sich in der aktuellen Champions-League-Saison als dominanter Gegner gezeigt und konnte drei seiner vier bisherigen Spiele in der Königsklasse gewinnen. Das Team von Trainer Mikel Arteta steht derzeit mit 10 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der Ligaphase. Lediglich das Spiel gegen den FC Bayern München endete mit einem 2:2-Unentschieden, was die Leistung der Londoner dennoch als sehr stabil einstuft. Als aktueller Tabellenführer der Gruppe trifft das Team nun auf einen direkten Konkurrenten, der Punkte sammeln muss, um in den weiteren Verlauf der Turnierphase zu gelangen.

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Dramaturgie und historische Einordnung des Duells

Das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften hat eine lange, aber kürzlich pausierende Geschichte. Das letzte Pflichtspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Arsenal fand vor zwölf Jahren im Jahr 2014 statt. Damals besiegte der FC Arsenal den BVB im eigenen Stadion mit einem deutlichen 2:0-Erfolg. Für Borussia Dortmund ist das heutige Spiel nicht nur sportlich, sondern auch psychologisch relevant, um alte Schwächen zu überwinden und die aktuelle Formkurve aufrechtzuerhalten, um sich für die Top 8 der Ligaphase zu qualifizieren. Die Spannung ist somit hoch, da beide Vereine unterschiedliche Ziele mit dem Auftritt verfolgen.

Übertragungsdetails und Zugriffsmöglichkeiten

Fans, die das Spiel live verfolgen möchten, sind auf digitale Plattformen oder Bezahlfernsehen angewiesen. Eine Free-TV-Übertragung der Partie zwischen Arsenal und dem BVB findet nicht statt. Stattdessen sichert sich Amazon Prime die exklusiven Rechte an dieser Champions-League-Partie. Um den Stream zu nutzen, ist ein kostenpflichtiges Abo bei Amazon Prime erforderlich. Dies stellt die einzige legale Möglichkeit dar, das Match in voller Länge und in hoher Qualität zu sehen. Alternativen wie ein klassisches Fernsehprogramm existieren in diesem Fall nicht für deutsche Zuschauer.

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Detaillierter Liveticker für Eilige

Nicht alle Zuschauer können das Spiel live vor dem Bildschirm verbringen oder besitzen ein Amazon-Prime-Abo. Für diese Gruppe bietet sich der Nutzung eines Livetickers an, der auf verschiedenen Sportportalen und Nachrichtenplattformen zur Verfügung steht. Der Liveticker aktualisiert sich in Echtzeit und listet Tore, Gelbe Karten, Wechsel und andere statistische Ereignisse auf. Dies ermöglicht es den Fans, den Spielverlauf nahtlos zu verfolgen, auch wenn sie physisch nicht vor Ort oder anderswo beschäftigt sind. Die Kombination aus statistischer Analyse und kurzen Kommentaren bietet eine gute Alternative zur Vollübertragung.

Prognose und Ausblick auf die restlichen Spiele

Der Ausgang des Spiels wird maßgeblich darüber entscheiden, wie sich die Gruppen- und Ligaphase für beide Vereine entwickelt. Für Borussia Dortmund ist ein Sieg notwendig, um die Träume von der direkten Qualifikation für die Knockout-Runde wachzuhalten. Eine Niederlage würde die Chancen auf die Top 8 deutlich erschweren und den Druck auf die folgenden Spiele erhöhen. Der FC Arsenal hingegen wird versuchen, die Tabellenposition zu festigen und weiter nach vorne zu drücken. Die Taktik von Trainer Mikel Arteta wird gegen eine aggressive Abwehr und einen schnellen Gegenstoß von Borussia Dortmund getestet werden. Das Ergebnis wird auch Auswirkungen auf die zukünftigen Auslosungen haben, da die Gruppenphase straffer wird.