BVB gegen Arsenal: Livestream, TV-Termine und Ticker zur Champions League 2024

BVB trifft am 24. November auf Arsenal. Alle Infos zum Livestream auf Amazon Prime, TV-Terminen und dem Live-Ticker zur Champions League Partie.

Am Dienstag, den 24. November 2024, tritt der BVB in London gegen den FC Arsenal an. Die Schwarz-Gelben wollen im Kampf um die Top 8 auf den Tabellenführer treffen. Das Spiel findet im Rahmen der Ligaphase der Champions League statt. Zuschauer können die Partie exklusiv bei Amazon Prime verfolgen.

Formstarken Gegner im Vergleich gegenüberstehen

Der BVB hat in der aktuellen Champions-League-Saison noch keine Punkte geholt. Die Mannschaft um Edin Džeko und Julian Brandt stand in den ersten vier Spielen vor einem Torverhältnis von 6:10. Besonders das Unentschieden in München gegen den FC Liverpool von 2:2 fällt ins Gewicht. Die Schwarz-Gelben benötigen dringend einen Sieg, um die Qualifikation für die Finalrunde zu sichern.

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Der FC Arsenal hat hingegen drei seiner vier Spiele in der Königsklasse gewinnen können. Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta steht aktuell mit 10 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Der Verein aus London gilt damit als klarer Favorit für das Duell in London. Die Gunst der Stunde liegt eindeutig bei den Londonern.

Letzter Pflichtspiel-Auftakt liegt über ein Jahrzehnt zurück

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in einem Pflichtspiel liegt bereits zwölf Jahre zurück. Im Jahr 2014 besiegten die Gunners den BVB zuhause mit einem knappen 2:0. Seitdem hat sich bei beiden Vereinen vieles verändert. Die Taktiken und Kader haben sich deutlich weiterentwickelt. Trotzdem bleibt die historische Bilanz im Kopf der Spieler haften.

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Die Erwartungshaltung an das Spiel am Dienstagabend ist hoch. Beide Vereine stehen unter Druck. Während der BVB punkten muss, möchte Arsenal die Tabellenposition festigen. Die Kontraste in der aktuellen Formkurve sind augenfällig. Der BVB muss beweisen, dass er gegen einen Top-Gegner bestehen kann.

Verfügbarkeit ohne Free-TV auf kostenpflichtigen Plattformen

Im Free-TV ist die Partie zwischen Arsenal und dem BVB nicht zu sehen. Wer das Spiel nicht verpassen möchte, muss auf kostenpflichtige Dienste zurückgreifen. Amazon Prime zeigt das Spiel zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund exklusiv und live im Stream sowie im Pay-TV. Dafür ist ein entsprechendes Abo bei Amazon nötig.

Die technischen Voraussetzungen für den Livestream sind bei Amazon Prime in der Regel gut. Die Übertragung erfolgt in hoher Bildqualität. Zuschauer können das Spiel bequem von zu Hause aus verfolgen. Alternativ gibt es Möglichkeiten, das Spiel auch vor Ort in den Stadien oder in öffentlichen Bars zu sehen. Die Verfügbarkeit im Free-TV bleibt jedoch null.

Reale Auswirkungen und folgende Schritte für den Verein

Ein Sieg wäre für den BVB existenziell für die weitere Gruppenphase. Nur so bleibt die Chance auf die Finalrunde der besten acht Teams erhalten. Ein weiteres Unentschieden oder eine Niederlage würde die Hoffnung zunichtemachen. Die Entscheidung fällt am 24. November auf dem Platz. Die Fans in Dortmund warten gespannt auf die Rückkehr des Teams.