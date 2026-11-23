Alle Infos zum BVB-Arsenal-Spiel am 24. November. Erfahrt hier, wo ihr die Champions League Partie live im Stream und Pay-TV verfolgen könnt.

Borussia Dortmund tritt am Dienstag, den 24. November, im Rahmen des fünften Spieltags der Champions League gegen den FC Arsenal an. Das entscheidende Duell findet im Londoner Stadtteil Holloway im Stadion des Gastgebers statt und ist für die Schwarz-Gelben von erheblicher strategischer Bedeutung. Mit diesem Auftritt kämpft Borussia Dortmund um einen direkten Platz in den Top 8 der neuen Ligaphase-Formatierung.

Formkurven und Tabellenpositionen im Vergleich

Die Ausgangslage für dieses Match ist für beide Seiten deutlich unterschiedlich gewichtet. Borussia Dortmund muss sich mit der aktuellen Tabellenposition und der letzten Spielbilanz auseinandersetzen. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzić hat in der laufenden Runde der Königsklasse bis dato noch nicht den erhofften Durchbruch erzielt. Im Gegensatz dazu präsentiert sich der FC Arsenal in einer weitaus stabileren Verfassung. Unter der Leitung von Mikel Arteta haben die Gunners bereits drei ihrer vier bisher ausgetragenen Spiele gewonnen.

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Das einzige Unentschieden erzielte der FC Arsenal im vergangenen Monat im deutschen München gegen den FC Bayern. Dieses 2:2-Remis zeigt zwar, dass auch die Top-Teams auf Widerstand stoßen, doch die Gesamtbilanz stimmt. Der FC Arsenal steht derzeit mit zehn erzielten Punkten auf dem dritten Platz der Gesamttabelle. Diese Position gibt dem Team aus der englischen Hauptstadt das nötige Selbstvertrauen für den Auswärtseinsatz in Deutschland.

Historischer Hintergrund und vergangene Begegnungen

Ein Blick in die Historie der beiden Vereine zeigt, dass diese Partie auf einen langen Zeitraum zurückblickt. Das letzte offizielle Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in einem Pflichtspiel ereignete sich vor genau zwölf Jahren. Damals, im Jahr 2014, besiegte Arsenal den BVB im eigenen Stadion in London mit einem klaren 2:0. Diese historische Niederlage liegt für viele Dortmund-Fans noch in weiter Erinnerung und dient als zusätzlicher Motivationsschub.

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Die aktuelle Konstellation kehrt die Rollen zwar nicht komplett um, doch die Dynamik hat sich seitdem gewandelt. Während Arsenal in der Lage war, die Champions League in den letzten Spielzeiten als feste Größe zu etablieren, kämpft Borussia Dortmund darum, diese Konstanz wiederzuerlangen. Das Spiel am 24. November stellt somit eine wichtige Bewährungsprobe für die taktische Ausrichtung beider Trainer dar.

Verbreitungswege und Streaming-Angebote

Für die Fans stellt sich die drängende Frage, wie sie das Spiel am besten verfolgen können. Eine wichtige Information vorab: Die Partie zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund ist nicht im kostenlosen Free-TV zu sehen. Wer das Match live und in voller Länge ansehen möchte, muss auf kostenpflichtige Angebote zurückgreifen. Exclusive Übertragungsrechte liegen derzeit bei Amazon Prime Video.

Amazon Prime zeigt das Champions-League-Spiel exklusiv und live im Stream sowie im Pay-TV. Für die Nutzung dieses Angebots ist ein entsprechendes Abo bei Amazon Prime Video zwingend erforderlich. Es gibt keine andere legale Möglichkeit, das Spiel im deutschen Fernsehen live zu empfangen. Dies betrifft sowohl die TV-Übertragung als auch die Online-Stream-Plattformen im regulären Angebot.

Liveticker und digitale Begleitung

Neben der Live-Übertragung bietet Amazon Prime auch umfassende digitale Begleitangebote an. Für Nutzer, die nicht die Möglichkeit haben, das Spiel visuell zu verfolgen, oder die zusätzlich Live-Updates benötigen, steht ein Liveticker zur Verfügung. Dieser Ticker begleitet das Champions-League-Spiel in Echtzeit und bietet stattdessen textbasierte Informationen über Spielstände, Torschützen und wichtige Vorfälle.

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Die Kombination aus exklusivem Stream und Liveticker stellt sicher, dass keine Information verloren geht. Da die Partie für die Top-8-Qualifikation entscheidend ist, ist die Aufmerksamkeit der Medien und der Fans besonders hoch. Borussia Dortmund muss punkten, um die Chancen auf den direkten Einzug in die K.O.-Runde zu wahren, während der FC Arsenal versuchen wird, seine Tabellenposition zu festigen.