Steven Rands bringt tiefe Premier-League-Erfahrung zum BVB-Trainingslager. Seine Analysen sollen Niko Kovacs Team im Duell gegen Arsenal und Mikel Arteta den Weg ins Achtelfinale ebnen.

Borussia Dortmund reist mit einem entscheidenden taktischen Vorteil zum fünften Spiel der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Arsenal. Das duell findet in der englischen Hauptstadt statt und markiert einen potenziellen Wendepunkt für die Qualifikation der deutschen Mannschaft für die nächste Runde. Im Fokus steht dabei nicht nur die Leistung der Spieler auf dem Platz, sondern vor allem die Arbeit hinter den Kulissen. Trainer Niko Kovac setzt in dieser entscheidenden Phase voll auf die spezifische Expertise von Steven Rands, der als Schlüssel zum Erfolg gegen den englischen Meister gilt.

Die strategische Rolle von Steven Rands im Trainerstab

Steven Rands bringt eine enorme Tiefe an Erfahrung in der höchsten englischen Spielklasse ins Stadion. Der vierzigjährige Experte ist seit Februar 2025 fester Bestandteil des Trainerstabs von Borussia Dortmund. Seine Karriere als Spielanalyst begann er bereits im Jahr 2007 beim FC Barnsley. Anschließend war er von 2008 bis 2011 als Chefanalytiker beim damaligen Zweitligisten Scunthorpe United tätig. Diese frühe Phase in England legte den Grundstein für sein tiefes Verständnis der lokalen Spielstrukturen und taktischen Nuancen, die heute entscheidend sein können.

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Sein Aufstieg in die elitäre Ebene des europäischen Fußballs führte ihn von 2011 bis 2018 zum FC Manchester City. Dort durchlief er den gesamten Prozess von der Rolle des Spielanalysten bis hin zum Chefanalytiker. Ein entscheidender Karrieresprung gelang ihm im Jahr 2016, kurz nach dem Amtsantritt von Trainer Pep Guardiola. Rands wurde zum Chefanalytiker befördert und stand somit im engen Austausch mit einem der wichtigsten Taktiker des modernen Fußballs. Diese lange Bindung an die Premier League macht ihn zur geballten England-Expertise des BVB.

Das Duell der Guardiola-Exponenten im Feld

Der bevorstehende Auftritt von Borussia Dortmund gegen den FC Arsenal ist auch ein persönliches Duell zweier Männer, die beide mit Pep Guardiola verbunden sind. Auf der Bank von Dortmund steht Trainer Niko Kovac, der die Qualität von Steven Rands lobt. Kovac betont, dass Rands die Premier League aus dem Effeff kenne und das Spielverhalten der Gegner im Kleinen genau verstehe. Der Trainer verweist darauf, dass Rands in der Summe bereits mehr als eintausend Pflichtspiele in der Premier League hinter sich hat. Diese Masse an beobachteten Spielen bietet einen einzigartigen Datenschatz für die Vorbereitung.

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Der Gegenspieler, Mikel Arteta, ist mit vierundvierzig Jahren ebenfalls ein produktiver Mitarbeiter der vergangenen Ära von Guardiola bei Manchester City. Arteta arbeitete einst als Assistent des Spaniers und hat seine eigene taktische Philosophie entwickelt. Nun treffen diese beiden Konzepte aufeinander. Für Niko Kovac ist die Erfahrung von Rands ein enormer Faktor, da er die Gewohnheiten und Schwächen der gegnerischen Spieler bereits kennt. Die Herausforderung besteht nun darin, diese Informationen in ein funktionierendes Spielkonzept zu übersetzen.

Internes Lernen und Vorbereitung auf Arsenal

Borussia Dortmund nutzte die Vorbereitungsphase intensiv, um die Erkenntnisse von Steven Rands in die Trainingspraxis zu integrieren. Dabei verzichtete der Kader bewusst auf externe Ratschläge. So lehnte zum Beispiel Ethan Nwaneri, der als Leihspieler bei Arsenal unter Vertrag steht, ab, dem BVB als informeller Ratgeber zur Seite zu stehen. Nwaneri ist neunzehn Jahre alt und hätte zwar direkten Einblick in die Abläufe seines aktuellen Vereins gehabt, doch die Mannschaft entschied sich für die professionelle Analyse des festen Trainerstabs.

Stattdessen setzten die Spieler und die Führungsschicht ausschließlich auf die Tipps von Rands. Dieser hat die Gewohnheiten der Arsenal-Spieler detailliert aufgearbeitet. Für den Trainerstab ist es nun an der Zeit, diese Analyse in taktische Anweisungen umzuwandeln. Die Hoffnung ist, dass die detaillierten Kenntnisse der gegnerischen Abwehrreihen und Mittelbahn den Dortmundern Vorteile bei der Ballsicherung und im Umschaltspiel verschaffen. Die Umsetzbarkeit dieser Erkenntnisse wird im direkten Duell beweisen müssen.

Taktische Anforderungen und Ziele für das Achtelfinale

Ein Sieg in der englischen Hauptstadt würde den Borussia Dortmund das Tor zum Achtelfinale der Champions League weit auftun. Die mathematische Chance auf das Weiterkommen steigt mit jedem gewonnenen Punkt deutlich an. Trainer Niko Kovac ist sich der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst, vertraut aber auf die Qualitäten seiner Mannschaft. Er betont, dass die Spieler in der Lage sind, die gewünschten Punkte in London mitzunehmen. Die Mentalität und die individuelle Stärke der Spieler werden dabei im Zentrum stehen.

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Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Balance zwischen Defensive und Offensive. Kovac fordert von seinen Spielern ein gutes Maß an Kontrolle im defensiven Bereich, um Fehler zu vermeiden. Gleichzeitig muss die Mannschaft die Kontrolle mit dem Ball behaupten, um Torchancen zu generieren. Die Kombination aus defensiver Stabilität und offensiver Effizienz wird entscheiden, ob die Taktik von Rands und Kovac gegen das System von Arteta Bestand hat. Der fünfte Gruppenspieltag wird zeigen, ob die Geheimwaffe des BVB ihre Wirkung entfaltet und die Qualifikation besiegelt.