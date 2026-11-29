Mit einem beherzten Auftritt hat Bayer Leverkusen nach frühem Rückstand Borussia Dortmund die erste Liga-Niederlage zugefügt und die Euphoriebremse für Dortmund getreten.

Mit einem beherzten Auftritt hat Bayer Leverkusen nach frühem Rückstand Borussia Dortmund am 11. Spieltag die erste Niederlage in der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga zugefügt.

Beim 2:1 am Sonntagabend im Westfalenstadion drehten Patrik Schick und Ezequiel Fernandez die frühe BVB-Führung durch Felix Nmecha in einen Auswärtssieg.nach dem 0:0 des schlingernden FC Bayern München am Vortag beim Hamburger SV die Tabellenführung ausbauen würde, beantwortet: Die Münchener verkürzten ihn sogar auf einen Zähler.

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Der BVB bleibt zwar mit 24 Punkten Erster. Dahinter lauert aber die Konkurrenz mit München, Freiburg , RB Leipzig und Leverkusen gleich im Viererpack in Schlagdistanz. Zunächst ging die Taktik von BVB-Coach Niko Kovac auf. Der hatte defensiv eine Dreierkette und auf den Schienen Daniel Svensson sowie Maximilian Beier ins Rennen geschickt und seinem Team gegen den Ball eine Mann-gegen-Mann-Deckung verordnet.