BVB gegen Bayern: Jobe Bellingham glänzt beim 2:2 trotz Torabschreibung

Jobe Bellingham zeigte beim 2:2 des BVB gegen den FC Bayern sein bestes Spiel. Trotz abgepfiffenen Tors durch VAR blüht der Engländer in seiner neuen Rolle auf.

Jobe Bellingham lieferte beim 2:2-Unentschieden des BVB beim FC Bayern sein bislang stärkstes Spiel im Dortmunder Trikot ab. Der 21-jährige Engländer überzeugte durch enorme Laufstärke, körperliche Präsenz und eine neue Gefährlichkeit vor dem gegnerischen Tor. Fast krönte er diesen starken Auftritt sogar mit einem Treffer, doch der Jubel hielt nicht lange an.

VAR-Entscheidung kippt vermeintliches Führungstor

Beinahe hätte Bellingham den Ball aus kurzer Distanz ins Bayern-Tor geschoben. Doch Carney Chukwuemeka, 23, ging zuvor aus einer Abseitsposition dazwischen und geriet bei der Aktion mit dem Bayern-Torhüter Jonas Urbig aneinander. Nach einer Überprüfung durch das Video-Assistenten-System, kurz VAR, wurde der vermeintliche Führungstreffer der Dortmunder jedoch aberkannt.

Also read Jobe Bellingham überzeugt: BVB-Stars machen Entwicklung gegen Bayern bekannt

Wandel von Unsicherheit zu Stärke im Mittelfeld

Der Engländer scheint in seiner neuen Position richtig aufzubleiben. Das sah zu Beginn der Saison noch völlig anders aus. Bellingham musste hart um seinen Platz kämpfen, seine Leistungen schwankten stark und zeitweise wirkte er eher wie eine Unsicherheit als ein feste Größe im Kader. Im Sommer 2025 kam er für mehr als 30 Millionen Euro aus der zweiten Liga Englands nach Dortmund.

Großer Bruder im Schatten und hohe Erwartungen

Die Investition war gewaltig und wurde sofort von einem berühmten Schatten überschattet. Von Anfang an wurde Jobe Bellingham mit seinem älteren Bruder Jude Bellingham verglichen. Jude kam einst als Teenager ebenfalls aus der zweiten englischen Liga nach Dortmund. Er entwickelte sich beim BVB zum Weltklasse-Spieler und wechselte im Sommer 2023 für 120 Millionen Euro Ablöse plus Boni zu Real Madrid.

Advertisement

Neue Rollenverteilung bringt die Wende

Nach den ersten Monaten in Dortmund gab es durchaus Zweifel an seiner Zukunft. Der jüngere Bellingham suchte noch nach seiner Rolle und konnte die hohen Erwartungen viel zu selten erfüllen. Jetzt scheint die Wende eingetreten. Ein wesentlicher Grund dafür ist die neue Rollenverteilung im BVB-Mittelfeld. Joey Veerman, 27, übernimmt verstärkt die tiefere Rolle und räumt im defensiven Bereich ab.

Freiräume nach vorn nutzen Bellingham seine Stärken

Dadurch bekommt Bellingham deutlich mehr Freiheiten nach vorn. Er bringt genau das mit, was der BVB im offensiven Mittelfeld dringend benötigt. Dazu zählen enorme Physis, hohe Dynamik, starke Zweikampfstärke und die Fähigkeit, mit Tempo direkt in den Strafraum zu stoßen. Dies macht ihn nun zu einem entscheidenden Faktor im Spiel des BVB gegen die Bayern.