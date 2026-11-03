BVB gegen Betis Sevilla: Marc Bartra kehrt nach Dortmund zurück

Borussia Dortmund trifft in der Champions League auf Betis Sevilla. Abwehrchef Marc Bartra ist bei den Andalusiern im Einsatz und sorgt für emotionale Wiedersehen.

Borussia Dortmund bereitet sich unter Trainer Edin Terzić auf eine anspruchsvolle Partie in der UEFA Champions League vor. Das Spiel gegen Betis Sevilla findet am Mittwoch, dem 21.00 Uhr, statt und stellt für die Schwarz-Gelben eine wichtige Bewährungsprobe dar. Nach dem enttäuschenden Aus in der Gruppenphase der Vorsaison liegt der Fokus nun auf einem direkten Sieg, um die Qualifikation für das Achtelfinale zu sichern.

Strategische Ziele und sportliche Anforderungen

Der Verein aus Dortmund strebt an, sich in der laufenden Saison wieder als dominierende Kraft im europäischen Wettbewerb zu etablieren. Sportdirektor Lars Ricken betonte, dass die Mannschaft ihre individuellen Qualitäten konsequent auf das Feld bringen muss, um erfolgreich zu sein. Die Erfahrung zeigt, dass sechs Punkte aus drei Gruppenspielen ausreichend sein können, während in der vergangenen Saison noch sechzehn Punkte aus acht Begegnungen nötig waren, um unter die besten acht Teams zu kommen.

Also read Marc Bartra kehrt mit Betis Sevilla emotional nach Dortmund zurück

Neben der sportlichen Bedeutung hat die Teilnahme auch finanzielle Relevanz für den Klub. Ein frühes Ausscheiden würde nicht nur das Renommee schmälern, sondern auch die wirtschaftlichen Einnahmen beeinträchtigen. Daher ist die Mentalität der Spieler entscheidend, um sowohl national als auch international keine Zweifel an der Stärke des Teams aufkommen zu lassen.

Marc Bartra als emotionales Highlight der Partie

Eine besondere Note erhält das Duell durch die Rückkehr von Marc Bartra zum BVB. Der spanische Innenverteidiger steht seit 2023 bei Betis Sevilla unter Vertrag und war zuvor von 2016 bis 2018 für Borussia Dortmund aktiv. Er ist der einzige Spieler, der beim Bombenanschlag auf die Mannschaftsbustür im Jahr 2017 verletzt wurde. Dieses historische Ereignis prägt bis heute die Erinnerungen vieler Fans und Spieler.

Advertisement

Vereinspräsident Hans-Joachim Watzke äußerte sich positiv über das bevorstehende Wiedersehen mit dem ehemaligen Akteur. Er betonte, dass Bartra ein sehr geschätzter Mensch sei und man sich alle auf die Begegnung freue. Gleichzeitig wies Watzke humorvoll darauf hin, dass Bartra seine Kopfballtore lieber gegen andere Gegner erzielen solle, da er in Dortmund bereits zwei Tore bei seinem Debüt gegen den OSC Lille erzielt hatte.

Bartra selbst möchte die Aufmerksamkeit weniger auf das traumatische Attentat lenken, sondern auf die positiven Aspekte seiner Zeit in Deutschland. Er erklärte, dass er gelernt habe, das Leben und die Familie stärker zu schätzen. Für ihn bleibt Dortmund ein Ort voller Liebe und positiver Erinnerungen, wo er glücklich war und bleibende Freundschaften geschlossen hat, insbesondere zu ehemaligen Teamkollegen wie Mario Götze.

Ausblick auf die kommende Saison

Für die aktuelle Kaderzusammensetzung bedeutet dies, dass die neuen Profis rein sportliche Ziele verfolgen. Mit Beginn der kühlen Monate sollen die Grundlagen für Erfolge im Frühjahr gelegt werden. Das Hauptziel bleibt es, im Meisterschaftsrennen vorne mitzumischen und im DFB-Pokal weit vorzudringen.

In der Champions League ist das direkte Erreichen der Runde der letzten acht das ultimative Ziel. Die Mannschaft muss zeigen, dass sie leidensfähig ist und auch in schwierigen Situationen gefährlich bleibt. Nur so kann der Fehltritt gegen Bodø/Glimt vor einigen Wochen vergessen gemacht und das Vertrauen in die eigene Stärke gestärkt werden.