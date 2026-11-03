Borussia Dortmund tritt am Mittwoch in der Champions League gegen Betis Sevilla an. Abwehrchef Marc Bartra ist Teil des gegnerischen Teams und blickt auf seine Zeit beim BVB zurück.

Borussia Dortmund bereitet sich auf eine anspruchsvolle Begegnung in der Champions League vor, die durch ein emotionales Wiedersehen geprägt ist. Am kommenden Mittwoch um 21.00 Uhr trifft die Mannschaft aus Dortmund auf Betis Sevilla. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf den sportlichen Anforderungen, sondern auch auf der Rückkehr von Marc Bartra, der als einer der wenigen Spieler noch mit der turbulenten Vergangenheit des Vereins verbunden ist.

Strategische Ziele für das Achtelfinale

Trainer Edin Terzic und das Management verfolgen ein klares Ziel: den Sieg gegen den andalusischen Verein, um die Formkurve nach dem Rückschlag bei Bodö/Glimt wieder positiv zu gestalten. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken betonte, dass die Mannschaft ihre Qualitäten konsequent auf den Platz bringen muss, um erfolgreich zu sein. Die Strategie orientiert sich an der Zähekeit und Gefährlichkeit, die bereits im Spiel gegen den FC Bayern gezeigt wurden. Ein Erfolg würde den Fehltritt vor drei Wochen vergessen machen und das Selbstvertrauen für die kommende Zeit stärken.

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Marc Bartras emotionale Rückkehr nach Dortmund

Marc Bartra ist der einzige verletzte Spieler, der beim Bomben-Anschlag auf die Mannschaftsbusse von Borussia Dortmund im Jahr 2017 anwesend war. Seine Rückkehr auf den Ballspielstätte wird von Vereinspräsident Hans-Joachim Watzke mit großen Emotionen erwartet. Watzke freute sich über das Wiedersehen, bat seinen ehemaligen Innenverteidiger jedoch augenzwinkernd um Zurückhaltung bei Kopfballtoren, da Bartra bereits zwei Tore gegen den OSC Lille und zwei weitere in der spanischen Liga erzielt hat. Bartra selbst möchte nicht mehr über Blut und Panik sprechen, sondern über die Liebe und positiven Erinnerungen an seine Zeit bei den Schwarzgelben von 2016 bis 2018.

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Sportliche Ambitionen und finanzielle Aspekte

Der BVB will im Meisterrennen der Bundesliga bestehen, im DFB-Pokal weiterkommen und unbedingt ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Dabei sind sechs Punkte aus drei Spielen ausreichend, was deutlich weniger Aufwand darstellt als die sechzehn Punkte aus acht Spielen, die zur Saison zuvor nötig waren. Diese Punkte sind sowohl sportlich als auch finanziell von großer Bedeutung, um den Ruf des Vereins national und international zu wahren. Die Nachfolger der damaligen Businsassen haben ausschließlich sportliche Interessen im Blick, während die kalten Monate beginnen, in denen Grundlagen für Frühjahrserfolge gelegt werden.