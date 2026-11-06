BVB gegen Elversberg: Chance auf Tabellenführung im Signal Iduna Park

Borussia Dortmund empfängt SV Elversberg im Signal Iduna Park am Samstag. Bei einem Bayern-Patzen hat Niko Kovaš' Team die Tabellenführung in Reichweite.

Borussia Dortmund empfängt am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr den SV Elversberg im Signal Iduna Park. Diese Begegnung im deutschen Fußballsport ist nicht nur ein klassisches Duell, sondern birgt taktische Implikationen für die aktuelle Tabellenkonstellation. Die Schwarz-Gelben stehen unter Trainer Niko Kovač in einer starken Phase, doch die Abwesenheit von Serhou Guirassy stellt eine Herausforderung dar.

Formkurve des BVB und Ausfall von Guirassy

Borussia Dortmund befindet sich derzeit in einer herausragenden sportlichen Verfassung, die sich in der aktuellen Serie niederschlägt. Wettbewerbsübergreifend hat das Team von Niko Kovač in den letzten fünf Spielen keine einzige Niederlage hinnehmen müssen. Lediglich das Bundesliga-Klassiker-Duell mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern endete mit einem Unentschieden, das mit 2:2 besiegelt wurde. In der aktuellen Bundesliga-Saison ist der BVB zudem weiterhin ungeschlagen und belegt punktglich mit dem FC Bayern einen Spitzenplatz.

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Im kommenden Spiel gegen den SV Elversberg sollen die nächsten drei Punkte eingefahren werden, um die Führung zu sichern. Allerdings muss Trainer Niko Kovač auf den Angreifer Serhou Guirassy verzichten, der verletzt ausfällt. Die Diagnose des Stürmers lautet Oberschenkelzerrung, was die Offensive des BVB vor eine zusätzliche Aufgabe stellt. Die Mannschaft muss nun beweisen, dass die aktuelle Stärke unabhängig von einzelnen Schlüsselspielern ist.

Position des SV Elversberg und aktuelle Talfahrt

Die Situation beim Gegner SV Elversberg ist gemischter als auf den ersten Blick ersichtlich. Nach acht Spieltagen steht die Mannschaft des Bundesliga-Neulings auf Platz 7. Dies ist punktgleich mit Bayer Leverkusen, das auf Rang 6 positioniert ist. Eigentlich wirkt diese Platzierung für den Neuling in der höchsten deutschen Spielklasse sehr stark und vielversprechend. Die aktuelle Formkurve zeigt jedoch leichte Schwächen, die vor dem Auswärtsspiel in Dortmund beachtet werden müssen.

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Bei den letzten fünf Partien des SV Elversberg gingen drei Spiele verloren. Zum einen war das Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Darmstadt mit 0:2 zu verzeichnen. Hinzu kamen Liga-Niederlagen gegen den RB Leipzig mit 0:4 sowie gegen Union Berlin mit 0:1. Diese Ergebnisse lassen einen leichten Vertrauensverlust oder Anpassungsprobleme an das höchste Niveau erkennen. Der negative Trend wurde jedoch in der letzten Runde gestoppt.

Historie und taktische Bedeutung des Spiels

Die letzte direkte Konfrontation beider Klubs liegt bereits über 40 Jahre zurück. In der zweiten Runde des DFB-Pokals in der Saison 1981/82 setzte sich Borussia Dortmund mit 4:1 durch. Für den SV Elversberg bleibt dies eine ferne Erinnerung, während der BVB die aktuelle Chance nutzen kann, um die eigene Dominanz zu festigen. Ein Sieg am Samstag würde die sportliche Überlegenheit im Vergleich zum neuen Ligakonkurrenten unterstreichen.

Ist eine Überraschung in Dortmund möglich? Die Frage steht im Raum, da der SV Elversberg zuletzt einen deutlichen Sieg gegen Mainz mit 4:1 feiern konnte. Dieser Erfolg zeigt, dass die Elf aus Saarbrücken in der Lage ist, hohe Tore zu erzielen und defensive Schwächen zu kompensieren. Wenn die Bayern gleichzeitig in Mainz patzen, haben die Schwarz-Gelben die Chance auf die Tabellenführung. Das Spiel ist live beim kostenpflichtigen Streaminganbieter WOW verfügbar.