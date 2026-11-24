Alle Infos zum UCL-Spiel am 24. November: BVB trifft in London auf den FC Arsenal. Wir zeigen, wo ihr den Livestream bei Amazon Prime seht und welche Taktik erwartet wird.

Die Schwarz-Gelben treffen am Dienstag, den 24. November, im Rahmen des fünften Spieltags der neuen Champions League -Phase auf den FC Arsenal. Das Crucial-Spiel findet in London statt und ist eine direkte Begegnung zwischen dem deutschen Traditionsklub und dem aktuellen Tabellenführer der Ligaphase. Für die Fans von Borussia Dortmund ist es eine weitere Chance, sich für die KO-Runde zu qualifizieren und den Sprung in die Top 8 zu schaffen.

Aktuelle Formkurven der Mannschaften

Die Ausgangslage für diese Partie ist besonders spannend, da beide Teams unterschiedliche Verläufe in der Gruppenphase durchlaufen haben. Der FC Arsenal zeigt sich derzeit in bestechender Form und hat drei der bisherigen vier Spiele in der Königsklasse gewonnen. Lediglich in München endete das Duell gegen den deutschen Rekordmeister mit einem 2:2-Unentschieden. Dank dieser Ergebnisse kletterte die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta auf den dritten Platz der Gesamttabelle mit zehn Punkten.

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Borussia Dortmund hat in der bisherigen Saison zwar gute Leistungen gezeigt, steht aber vor einer besonderen Herausforderung. Das Team aus dem Westfalenstadion muss in London beweisen, dass es mit der englischen Top-Mannschaft mithalten kann. Die aktuelle Konstellation bedeutet, dass die Schwarz-Gelben bei ihrem Auftritt in London unter Druck stehen, da nur die besten acht Teams der Ligaphase sicher für die nächste Runde qualifiziert sind.

Historischer Kontext und vergangene Duelle

Ein Blick in die Historie verdeutlicht die Bedeutung dieses Aufeinandertreffens. Das letzte Pflichtspiel zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund liegt bereits zwölf Jahre zurück. Damals, im Jahr 2014, besiegte die englische Mannschaft den BVB im heimischen Stadion deutlich mit 2:0. Solche Vergleiche unterstreichen, dass es für die Dortmunder Fans Zeit ist, alte Rechnungen zu begleichen und sich auf der Insel zu behaupten.

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Die taktischen Weichenstellungen für dieses Match werden stark von der aktuellen Tabellenposition beeinflusst. Während Arsenal mit der Sicherheit ins Spiel gehen kann, einen der besten Plätze belegt zu haben, muss Dortmund punkten, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die Dynamik des Wettbewerbs hat sich mit der Einführung der Ligaphase verändert, was den einzelnen Spielen eine noch höhere individuelle Bedeutung verleiht.

Verbreitungswege und Streaming-Optionen

Für alle Zuschauer, die das Spiel live verfolgen möchten, stellt sich die Frage nach der technischen Verfügbarkeit. Eine gute Nachricht für viele Haushalte gibt es hier nicht: Im Free-TV ist die Partie zwischen dem FC Arsenal und Borussia Dortmund nicht zu sehen. Wer nicht hinter einer Pay-TV-Schranke stehen möchte, kommt an den Kosten für ein Abo leider nicht vorbei.

Als exklusiver Übertragungspartner in Deutschland tritt Amazon Prime in Erscheinung. Das Online-Streaming-Plattform bietet den Livestream des Champions-League-Spiels exklusiv und live an. Um das Match ohne Verzögerung und in hoher Bildqualität auf dem Smart-TV, Smartphone oder Tablet zu verfolgen, ist ein kostenpflichtiges Abo bei Amazon Prime erforderlich. Dies schließt alle anderen traditionellen Sender wie RTL, Sat.1 oder ZDF aus.

Strategische Implikationen für die Gruppenphase

Die Konsequenzen dieses Spiels für die weitere Turnierdynamik sind erheblich. Ein Sieg für den FC Arsenal würde die Position an der Tabellenspitze festigen und den Druck auf die Verfolger erhöhen. Für den BVB hingegen wäre ein erfolgreiches Ergebnis in London ein massiver Schub in Richtung der sicheren Top-8-Platzierung. Die Taktik von Mikel Arteta hat in den letzten Wochen überzeugt, doch die Reise nach Dortmund könnte die Schwächen des Systems aufzeigen.

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Die Fans in Dortmund und London dürfen sich auf ein hochkarätiges Duell im Herzen der UEFA Champions League freuen. Mit dem Fokus auf den Livestream bei Amazon Prime bleibt die technische Hürde niedrig, sofern man über das entsprechende Abonnement verfügt. Die Analyse der aktuellen Formkurven zeigt, dass beide Teams in der Lage sind, das Spiel zu entscheiden, wobei der FC Arsenal aktuell als klarer Favorit gilt.